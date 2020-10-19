مدير تعليم القاهرة يتفقد المدارس .. ويشدد على ارتداء الكمامات وواقى الوجه

تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مدرسة فاطمة الزهراء بإدارة عابدين التعليمية ، لمتابعة انتظام سير الدراسة والالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم.





و أثنى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أداء جميع العاملين وحسن تعاونهم وتطبيقهم الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب ، وشدد على التباعد الاجتماعي.





كما تفقد قاعات رياض الاطفال وهنأ الأطفال بالعام الدراسي الجديد ، ثم حضر حصة تربية رياضية بفناء المدرسة ، وتفقد مسجد المدرسة والتى أقيمت فيه حصة للتربية الإسلامية .





ثم توجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى مدرسة الشهيد عماد على كامل التابعة لإدارة الوايلى التعليمية ، وكان فى استقباله مجدى الجيار مدير عام الإدارة بحضور اللواء هانى رضا رئيس الحى والمهندس أحمد صبرى مدير فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة .





و تم رفع جميع الاشغالات حول اسوار مدارس الوايلى ، والتأكد من نظافتها ، و تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام سير العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات الاحترازية



