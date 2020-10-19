AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

مدير تعليم القاهرة يتفقد المدارس .. ويشدد على ارتداء الكمامات وواقى الوجه

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:40 م
العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد
Advertisements
ياســـمين بدوي
تفقد محمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، مدرسة فاطمة الزهراء بإدارة عابدين التعليمية ، لمتابعة انتظام سير الدراسة والالتزام بتعليمات وزارة التربية والتعليم.

و أثنى مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، على أداء جميع العاملين وحسن تعاونهم وتطبيقهم الإجراءات الوقائية حفاظًا على صحة أبنائنا الطلاب ، وشدد على التباعد الاجتماعي. 

كما تفقد قاعات رياض الاطفال وهنأ الأطفال بالعام الدراسي الجديد ، ثم حضر حصة تربية رياضية بفناء المدرسة ، وتفقد مسجد المدرسة والتى أقيمت فيه حصة للتربية الإسلامية .

ثم توجه مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إلى مدرسة الشهيد عماد على كامل التابعة لإدارة الوايلى التعليمية ، وكان فى استقباله مجدى الجيار مدير عام الإدارة بحضور اللواء هانى رضا رئيس الحى والمهندس أحمد صبرى مدير فرع هيئة نظافة وتجميل القاهرة .

و تم رفع جميع الاشغالات حول اسوار مدارس الوايلى ، والتأكد من نظافتها ، و تفقد مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة انتظام سير العملية التعليمية واتخاذ الإجراءات الاحترازية 

كما تابع  جدول المدرسة ووجه ببعض التعديلات بالجدول المدرسى لصالح العملية التعليمية بالمدرسة وأبنائنا الطلبة ، وتفقد الحجرات الدراسية ووجه الطلبه للالتزام بالاجراءات الصحية وارتداء الكمامات وواقى الوجه ، وتمنى عاما دراسيا امنا ويمر بسلام  وأن يحفظ الله أبناءنا الطلبة 
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادًا للعام الدراسي الجديد.. محافظ أسيوط يتفقد بعض المدارس بحي شرق

تعليم القاهرة: سد عجز المعلمين عن طريق الخدمة العامة والأخصائيين الاجتماعيين والموجهين

تعليم القاهرة: الدراسة منتظمة اليوم.. ونتابع المدارس لحظة بلحظة

تأجيل الدراسة في مدارس 4 قرى ببئر العبد.. لهذا السبب

في أول يوم دراسي.. إقالة مديرة مدرسة ومكافأة أخرى بسبب الإجراءات الاحترازية

انتظام الدراسة برياض الأطفال ومدارس الفيوم في أول أيام الدراسة 2020

ترشيحاتنا

عاطفة الأمومة تنتصر.. المصادفة تمنح رحاب أجمل حياة بعد حرمانها من الإنجاب 20 سنة

لزيادة فرصة الحمل.. شرب الرمان يزيد من خصوبتك

مشهد يحبس الأنفاس| رئيس الوزراء يغامر وينزل مقبرة بـ سقارة لاكتشاف عدد ضخم من التوابيت

ميدو يكشف سبب تأخر تغييرات باتشيكو أمام الرجاء

سعر ومواصفات بي إم دبليو bmw x5 2020 في مصر.. صور

شوبير يوجه رسالة تحذير لـ الأهلى والزمالك بشأن الوداد والرجاء

AdvertisementS

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

مصرع مصري دهسًا في الكويت.. والشرطة تحقق مع القاتل |صور وفيديو

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

في اجتماع موسع .. مدبولي يكلف بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل إجرائها .. تعرف على ضوابط ومعايير عملية شفط الدهون

سعر ومواصفات مرسيدس Mercedes A180 .. صور

سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم