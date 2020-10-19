رسالة سلام من مهرجان الإنشاد في دورته الـ 13.. تعرف عليها

عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، تقرير عن تفاصيل الدورة الـ 13 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.





عقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، سهام يوسف المدير التنفيذي للمهرجان مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل المهرجان في دورته الثالثة عشر (الإستثنائية) بالمجلس الأعلى للثقافة، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة بالتعاون مع وزارتى السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.









يقام المهرجان تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم) لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف (وطن بلا حدود)، يُقام المهرجان فى الفترة من 22-29 أكتوبر الجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة، بمشاركة 20 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك فرق من الكنائس المصرية، ضيف شرف المهرجان هذا العام دولة( لبنان)، وشخصية المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم وحديث الروح والهوية المصرية.





وأكد الفنان انتصار عبد الفتاح أن هذه الدورة استثنائية تأتي في ظل الظروف التى تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع فرضتها علينا جائحة الكورونا، ويُكرم المهرجان أمير الشعراء أحمد شوقي المعروف "بنهج البوردة"، والفنانة الكبيرة فيروز وترانيم الميلاد، وأسم الراحل الشيخ محمد الفيومى شيخ المنشدين.





يُعرض المهرجان في القلعة، وقبة الغورى، المتحف القبطي" مجمع الأديان" الذي سيقام به فعاليات ملتقى الأديان"هنا نصلى معا" في دورته الساسة"، وسيقام احتفالية كبرى تضم مجموعة كبيرة من الفرق المشاركة في الختام 29 أكتوبر تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.









كما يتضمن المهرجان إقامة سوق شعبي لعرض منتجات الحرف التقليدية والشعبية بالقلعة بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية والجمعيات الأهلية المستقلة، يهدف المهرجان لإحياء فن السماع بأشكاله المختلفة التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان( المحبة- التسامح- السلام).