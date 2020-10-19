AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

رسالة سلام من مهرجان الإنشاد في دورته الـ 13.. تعرف عليها

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 01:52 م
مهرجان سماع الدولي
مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية
Advertisements
فرح علاء الخولي
عرض برنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "ام بي سي مصر 2"، تقرير عن تفاصيل الدورة الـ 13 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية.

عقد الفنان انتصار عبد الفتاح رئيس ومؤسس مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، سهام يوسف المدير التنفيذي للمهرجان مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل المهرجان في دورته الثالثة عشر (الإستثنائية) بالمجلس الأعلى للثقافة، برعاية د. إيناس عبد الدايم وزير الثقافة وقطاعاتها المختلفة بالتعاون مع وزارتى السياحة والأثار ومؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب.


يقام المهرجان تحت شعار (رسالة سلام إلى العالم) لمواجهة الإرهاب والتطرف والعنف (وطن بلا حدود)، يُقام المهرجان فى الفترة من 22-29 أكتوبر الجارى على مسرح بئر يوسف بالقلعة، بمشاركة 20 فرقة تضم الفرق المصرية وفرق من السفارات الأجنبية المقيمة بمصر وكذلك فرق من الكنائس المصرية، ضيف شرف المهرجان هذا العام دولة( لبنان)، وشخصية المهرجان كوكب الشرق أم كلثوم وحديث الروح والهوية المصرية.

وأكد الفنان انتصار عبد الفتاح أن هذه الدورة استثنائية تأتي في ظل الظروف التى تمر بها مصرنا الحبيبة والعالم أجمع فرضتها علينا جائحة الكورونا، ويُكرم المهرجان أمير الشعراء أحمد شوقي المعروف "بنهج البوردة"، والفنانة الكبيرة فيروز وترانيم الميلاد، وأسم الراحل الشيخ محمد الفيومى شيخ المنشدين.

يُعرض المهرجان في القلعة، وقبة الغورى، المتحف القبطي" مجمع الأديان" الذي سيقام به فعاليات ملتقى الأديان"هنا نصلى معا" في دورته الساسة"، وسيقام احتفالية كبرى تضم مجموعة كبيرة من الفرق المشاركة في الختام 29 أكتوبر تزامنًا مع الاحتفال بالمولد النبوي الشريف.


كما يتضمن المهرجان إقامة سوق شعبي لعرض منتجات الحرف التقليدية والشعبية بالقلعة بمشاركة صندوق التنمية الثقافية ومركز الحرف التقليدية والجمعيات الأهلية المستقلة، يهدف المهرجان لإحياء فن السماع بأشكاله المختلفة التراث الإسلامي والقبطي والتراث الكنائسي في مصر وكذلك نشر ثقافة الحوار والتواصل الإنساني بين ثقافات الشعوب والتأكيد على جوهر الأديان( المحبة- التسامح- السلام).

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

أزهى عصور الثقافة فى عهد السيسى.. نهضة مسرح الدولة وتحقيق العدالة الثقافية وحماية التراث أبرز الإنجازات

الأحد المقبل.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل مهرجان "سماع" الدولي للإنشاد

مؤتمر للإعلان عن تفاصيل مهرجان سماع الدولي للإنشاد.. الأحد

غدا.. مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ13 لمهرجان سماع الدولي

بمشاركة 20 فرقة.. التفاصيل الكاملة للدورة الـ 13 لمهرجان سماع الدولي للإنشاد

ترشيحاتنا

أرسلت رسالة لصديقتها واختفت.. عودة فرح ابنة المنوفية عقب ادعاء اختطافها

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

إهمال مربية يتسبب في مصرع طفلين توأم غرقًا.. تفاصيل وصور

من غدٍ.. أمطار غزيرة على البلاد 6 أيام وانخفاض الحرارة 5 درجات

ماذا أفعل إذا صادفت سجدة تلاوة عند قراءة القرآن وأنا غير متوضئ

معملش شغل بلدي.. ميدو يعلق على أداء أبوجبل أمام الرجاء المغربي

AdvertisementS

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

بشرى سارة.. انخفاض كبير في أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-10-2020

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

مستشفى هداسا الإسرائيلي يعلن تطورا خطيرا في حالة صائب عريقات الصحية

صندوق النقد: مصر الوحيدة مَن ستحقق نموا بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار غزيرة وحالة من عدم الاستقرار تبدأ في هذا التوقيت

ننشر رد فتوى مجلس الدولة على عزل مرتضى منصور من رئاسة الزمالك.. مستندات

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

مصرع مصري دهسًا في الكويت.. والشرطة تحقق مع القاتل |صور وفيديو

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

في اجتماع موسع .. مدبولي يكلف بتوفير جميع وسائل تنظيم الأسرة بصورة مستدامة بالمجان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبل إجرائها .. تعرف على ضوابط ومعايير عملية شفط الدهون

سعر ومواصفات مرسيدس Mercedes A180 .. صور

سر لن تتوقعه في عمل البطاطس المقرمشة كالمطاعم