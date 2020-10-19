شاهد .. رئيس نادي البنك الأهلي: لن نكون ضيوف شرف في الدوري الممتاز

كشف اللواء أشرف نصار رئيس نادي البنك الأهلي، تفاصيل التعاقد مع محمد يوسف نجم الأهلي السابق لتولى مهمة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم في الدوري الممتاز.





وأضاف نصار، خلال المؤتمر الصحفي بمقر النادي في العجوزة : بدأنا في دراسة السيرة الذاتية لعدد كبير من المدربين، وكانت الأفضل لمحمد يوسف وبالإجماع اتفق مجلس الإدارة على تعيينه.





وتعاقد البنك الأهلي مع محمد يوسف كمدير فني للفريق الأول لمدة موسمين برفقة عادل مصطفى مدربا عاما، وطارق سليمان مدربا لحراس المرمى و محمد رمضان مدربا مساعدا.





وأكمل : منذ الجلسة الأولى بدأنا العمل والاتفاق على الصفقات والملعب وغيره من الامكانيات المتاحة ، وهو ما أعجب به مجلس الادارة بجانب شخصية المدير الفني محمد يوسف وطموحاته التي تتوافق مع النادي .





وأوضح : التعاقد لمدة موسمين مع محمد يوسف لفرض الاستقرار في الفريق الأول والعمل بشكل أفضل واريحيه تامه لتحقيق أهداف المجلس خلال الموسم الاول والثاني .





واختتم اللواء اشرف نصار رئيس نادي البنك الاهلي : لن نكون ضيوف شرف في الدوري المصري الممتاز وسنحاول تحقيق إنجازات كبيرة خلال مشاركتنا.