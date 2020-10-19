AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلماني يطالب الجامعات بإعفاء أبناء الشهداء وسيناء من المصروفات

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 04:35 م
طلاب الجامعات
طلاب الجامعات
Advertisements
أحمد أيمن
ثمن اللواء طارق رسلان، نائب رئيس حزب "المؤتمر"، عضو مجلس الشيوخ، قرار الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، بإعفاء طلاب الجامعة من أبناء الشهداء، وأبناء شمال سيناء من المصروفات الدراسية، ومصروفات المدن الجامعية في المرحلة الجامعية الأولى نظامي وانتساب، للعام الدراسي الحالي 2020 - 2021.

وطالب "رسلان" فى بيان أصدره اليوم، الإثنين، الجامعات الحكومية والخاصة باتخاذ قرارات مماثلة لقرار رئيس جامعة القاهرة؛ تكريمًا للشهداء ولأبناء وجماهير أرض الفيروز سيناء الغالية التى تسكن فى قلوب وعقول كل المصريين، موجهًا التحية والتقدير لرئيس جامعة القاهرة على هذا القرار الإنسانى الذى أسعد أسر الشهداء وأهالى وجماهير محافظة شمال سيناء.

وقال النائب، إن جميع أهالى وأسر الشهداء الأبرار يستحقون الدعم والمساندة والتكريم، مشيدا بالاهتمام الكبير والخاص من الرئيس عبد الفتاح السيسى بأسر الشهداء وبأهالى سيناء.

وأكد أن الرئيس السيسى دائما يضرب المثل والقدوة لجميع المسئولين والمصريين فى إعطاء أولوية قصوى لتكريم أسر الشهداء فى جميع المناسبات، مشددا على ضرورة أن يكون اهتمام الرئيس السيسى بهذا الملف منهاج عمل شاملًا لجميع المسئولين؛ لأن شهداء مصر الأبرار من صقور وبواسل قواتنا المسلحة الباسلة والشرطة الوطنية قدموا أرواحهم فداء لمصر وشعبها.

وكان الدكتور محمد الخشت، أكد أن الجامعة مستمرة في تحمل المصروفات الدراسية ودعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، كما تقدم الجامعة الدعم الكامل للرعاية الصحية للطلاب في الحالات المرضية المختلفة.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، أعلن مبكرًا عن خطة وضعتها الجامعة للتوسع في دعم الطلاب غير القادرين من خلال صندوق التكافل الاجتماعي بالجامعة، وفقًا لقواعد تضمن العدالة الاجتماعية ومساعدة كل من يستحق الدعم.

تشمل الخدمات التي يقدمها صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب، سداد الرسوم الدراسية والسكن الجامعي والتغذية وشراء الكتب، إلى جانب الاهتمام بالطلاب ذوي القدرات الخاصة والطلاب المكفوفين وتقديم الإعانات المالية والعينية لهم والتي تتمثل في شراء الأجهزة التعويضية والمقاعد المتحركة والسماعات الطبية، بما يساعدهم على استكمال دراستهم الجامعية بشكل أفضل.

AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جامعة القاهرة: توسع في دعم الطلاب غير القادرين مع بدء العام الدراسي الجديد

كيف تدعم جامعة القاهرة الطلاب غير القادرين ؟.. تفاصيل

جامعة القاهرة في أسبوع.. اعتماد استراتيجية العام الدراسي الجديد.. إطلاق منصة إلكترونية.. ودعم الطلاب غير القادرين بالتكافل الاجتماعي

الخشت: لا زيادة في المصروفات الدراسية بكليات جامعة القاهرة

جامعة القاهرة: تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام الشاشات في المقررات الدراسية

لا زيادة في المصروفات الدراسية والمدن الجامعية بجامعة المنيا

ترشيحاتنا

لأول مرة.. هبوط طائرة إماراتية لتل أبيب والطاقم يرفع علم إسرائيل

مدرب الوداد السابق: هذا الثنائي الأقرب للصعود إلى نهائي إفريقيا

التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف

مش هنسكت على الظلم التحكيمي.. أول تعليق من الرجاء بعد الهزيمة أمام الزمالك

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

AdvertisementS

الإنذار المميت| 3 نجوم من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائى إفريقيا.. وجدل الشناوى وديانج

عايشة في مصر وبتروج للسياحة.. حكاية راقصة برازيلية قلبت فيسبوك

رد فعل صادم لأمير الرياض بعد تقديم قهوة تركي له.. فيديو

بعد الجدل المثار .. موقف غياب محمد الشناوى عن نهائى إفريقيا بسبب الإنذارات

أبوهم حاول يقتل الرضيع| حمل سِفاح من علاقة بين صبي وشقيقته التوأم

اتجاه في الكاف لاستبعاد أليوم نيانت من نهائيات إفريقيا بعد جدل مباراة الزمالك والرجاء

ارتفاع أعداد المتوفين في حادث بمصنع لحوم شهير بطريق مصر الإسماعيلية الصحراوي

التشكيل الكامل للجهاز الفني الجديد لفريق البنك الأهلي بقيادة محمد يوسف

رسميا.. أحمد فتحي يرحل عن الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

بعد تخلي الأهلى عنه.. محمد إبراهيم يفضل بيراميدز عن العروض العربية

هل حرم نيانت الرجاء من 3 ركلات جزاء أمام الزمالك؟ خبير تحكيم مغربي يحسم الجدل

مدرب الوداد السابق: هذا الثنائي الأقرب للصعود إلى نهائي إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفيروس يضرب أوروبا مجددا.. هل بدأت الموجة الثانية من كورونا في مصر؟

بإطلالة غير تقليدية .. نور اللبنانية تلفت الأنظار بجلسة تصوير جديدة

بمجوهرات ثمينة.. زوجة محمد الشرنوبي تستعرض جمالها على إنستجرام