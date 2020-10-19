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أخبار البلد

سامح شكري يتلقى اتصالا هاتفيا من وزيرة الخارجية الكوسوفارية

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 07:46 م
وزير الخارجية سامح
وزير الخارجية سامح شكري
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محمد وديع

لقى وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا من وزيرة خارجية جمهورية كوسوفو Meliza Haradinaj.



وقال المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، إن الوزيرة الكوسوفارية قامت خلال الاتصال باطلاع الوزير شكري على تطورات الزخم الناتج عن اتفاق التطبيع الاقتصادي الذي تم التوصل إليه مؤخرًا بين جمهوريتيّ صربيا وكوسوفو برعاية أمريكية؛ وهو التطور الإيجابي الذي رحّب به شكري. 



ودعا "شكري"، إلى توظيف الاتفاق كمنطلقٍ لدفع عملية التسوية السياسية المنشودة بين الجانبين الصربي والكوسوفاري على النحو الذي من شأنه الإسهام في تدشين صفحة جديدة ومرحلة أكثر تفاؤلًا من تاريخ منطقة البلقان، وبما يعزز من الحلول السلمية لقضايا تلك المنطقة، ويساهم في تحقيق استقرارها وتقدمها.


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