بسبب ظروف التجارة وانخفاض الواردات.. تراجع فى عدد الحاويات بنسبة 12% خلال 3 أشهر



اقرأ أيضا ..



وكشف التقرير عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 33.6 %خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021.





وحققت أرباحًا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 نحو 277.735 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 418.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.



وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 547.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 670.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق بانخفاض قيمته 18 %.





وتضمن تقرير مجلس ادارة الشركة معدلات اداء محطتى الدخلية و الاسكندرية عن شهر سبتمبر.



ويشار الى أن الاسكندرية لتداول الحاويات حققت العام المالي الماضي (2019-2020) صافي ربح بلغ 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له. اقرأ أيضا .. أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" تتراجع 141 مليون جنيه خلال 3 أشهر وكشف التقرير عن تراجع أرباح الشركة بنسبة 33.6 %خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021.وحققت أرباحًا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 نحو 277.735 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 418.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 547.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 670.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق بانخفاض قيمته 18 %.وتضمن تقرير مجلس ادارة الشركة معدلات اداء محطتى الدخلية و الاسكندرية عن شهر سبتمبر.ويشار الى أن الاسكندرية لتداول الحاويات حققت العام المالي الماضي (2019-2020) صافي ربح بلغ 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.

كشف تقرير صادر عن مجلس إدارة شركة إسكندرية للتداول الحاويات التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى إحدى شركات قطاع الأعمال العام، عن نتائج أعمال الشركة خلال الربع الأول من العام المالى 2020/2021.وأظهر التقرير تراجع عدد الحاويات للانتاج الكمى خلال الفترة من 1 يوليو حتى 30 سبتمبر 2020 بنسبة 12% على أساس سنوى.وسجلت عدد الحاويات خلال تلك الفترة العام الماضي ٩٠ حاوية متكافئة.وأرجع التقرير أسباب الإنتاج فى عدد الحاويات إلى ظروف التجارة وانخفاض الواردات بشكل عام.