أرباح "الإسكندرية لتداول الحاويات" تتراجع 141 مليون جنيه خلال 3 أشهر

كشفت المؤشرات المالية لشركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى احدى شركات قطاع قطاع الاعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 33.6 %خلال الربع الأول من العام المالي 2020-2021.
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وقالت الشركة ،اليوم، إنها حققت أرباحًا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 نحو 277.735 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 418.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 547.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 670.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وحققت الشركة العام المالي الماضي (2019-2020) صافي ربح بلغ 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.
أقرا ايضا ..سبائك الكويت: بدء موسم الدراسة سبب تراجع أسعار الذهب
وقالت الشركة ،اليوم، إنها حققت أرباحًا خلال الفترة من يوليو حتى سبتمبر 2020 نحو 277.735 مليون جنيه، مقابل أرباح بلغت 418.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة خلال الفترة إلى 547.87 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 670.26 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام المالي السابق.
وحققت الشركة العام المالي الماضي (2019-2020) صافي ربح بلغ 1.48 مليار جنيه منذ بداية يوليو 2019 حتى نهاية يونيو 2020، مقابل 1.83 مليار جنيه أرباحًا خلال العام المالي السابق له.