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فن

سر زيارة سوسن بدر لطبيب تجميل.. تفاصيل بالفيديو

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:27 م
سوسن بدر
سوسن بدر
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة سوسن بدر مقطع فيديو أثناء زيارتها إلى طبيب التجميل وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام. 

وظهرت سوسن فى الفيديو وهى تطلب من الطبيب المعالج الحصول على نضارة لوجهها دون المساس بعلامات تقدم السن حرصا منها لظهورها على طبيعتها. 

وكانت سوسن بدر شاركت في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" خلال شهر رمضان، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين، إخراج مصطفى فكري، بطولة ياسمين عبد العزيز، شريف منير، كريم فهمي ، أحمد سعيد عبد الغني، سليمان عيد وإيمان السيد.


"ونحب تاني ليه" تدور أحداثه حول مشاكل الزواج والأسرة خلال مجموعة من الأحداث الكوميدية، حيث بدأت أحداث المسلسل بشكل سريع حول مشاكل بين الفناة  ياسمين عبدالعزيز والفنان شريف منير، حتى وصل الأمر بينهم للطلاق، الأمر الذي أصبح لها كالمفاجأة وتستمر الأحداث بشكل تشويقي.

وتشارك الفنانة سوسن بدر، كضيفة شرف ضمن أحداث مسلسل " فى يوم وليلة" بطولة النجم أحمد رزق، والمقرر عرضه خلال الفترة المقبلة فى 35 حلقة، من إنتاج سينرجى، حيث يسجل العمل التعاون الثانى علي التوالى بينهما، حيث قدما العام الماضى مسلسل " بخط الأيد" ، وحقق نجاحا ملحوظا وقت عرضه.

كما يكرر أحمد رزق تجربته مع المخرجة شيرين عادل بعدما قدما سويا مسلسل "بخط الايد" وشارك فى بطولته إيمان العاصى، سوسن بدر، ميرنا نور الدين، صفاء جلال، خالد كمال، محمدحاتم، محمد محمود، بالإضافة إلى يسرا اللوزى التى ظهرت كضيفة شرف من تأليف هالة الزغندى.

  

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