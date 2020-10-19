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ديني

فوز عضو هيئة كبار العلماء برئاسة مجمع اللغة العربية للمرة الرابعة

الإثنين 19/أكتوبر/2020 - 09:33 م
الدكتور حسن الشافعي
الدكتور حسن الشافعي
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محمد شحتة
عقد مجمع اللغة العربية اليوم الإثنين جلسة انتخاب رئيس المجمع، وقد أسفرت نتائج الانتخاب عن فوز الدكتور حسن الشافعي عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، بمنصب رئيس المجمع، للمرة الرابعة على التوالي.

جرت الانتخابات في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم بين كل من أ.د. حسن الشافعي، وأ.د. صلاح فضل، وحضر جلسة الانتخاب (٢٨) عضوًا، واعتذر عن عدم الحضور (٤) أعضاء، وجاءت نتيجة التصويت كالتالي:
- عدد المصوتين: ٢٨
- الأصوات الصحيحة: ٢٦
- الأصوات الباطلة: ٢
- حصل الدكتور حسن الشافعي على: ١٧ صوتًا
- حصل الدكتور صلاح فضل على: ٩ أصوات

وأشرفت أمانة المجلس على العملية الانتخابية طبقًا لقانون المجمع ولائحته الداخلية.

ويصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتماد انتخاب رئيس المجمع طبقًا لقانون المجمع، المادة (١٠): "... ويكون انتخاب المرشح صحيحًا إذا حصل على الأغلبية المطلقة لهؤلاء الأعضاء. ويصدر باعتماد انتخاب الرئيس قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض وزير التعليم...".

كما أجريت انتخابات مكتب المجمع لاختيار عضوين من أعضاء المجلس في مكانين شاغرين بهيئة المكتب، وذلك بين أربعة أعضاء هم:
- الدكتور عبد الحكيم راضي.
- الدكتور عبد الستار الحلوجي.
- الدكتور محمد حسن عبد العزيز.
- الدكتور محمد عبد الرحمن الشرنوبي.

وأسفرت نتائج الانتخابات عن فوز كل من: الدكتور عبد الحكيم راضي، والدكتور محمد حسن عبد العزيز.

يذكر أن الدكتور حسن الشافعي، رئيس مجمع اللغة العربية وأستاذ الفلسفة الإسلامية بكلية دار العلوم، طالب جامعة القاهرة برئاسة الدكتور محمد الخشت، بتحويل الاستحقاقات المالية الخاصة به منذ قرار إيقافه عن العمل بتاريخ 7/6/2015 إلى 5/3/2020 إلى حساب صندوق تحيا مصر لمواجهة الكوارث والأزمات، في إطار دعم الدولة المصرية في إجراءاتها الوقائية والعلاجية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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