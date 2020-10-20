لميس الحديدي عن استمرار ازدحام أولياء الأمور أمام المدارس: انتوا كده هتجبولهم كورونا





وأضافت عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة " لماذا هذا التكالب والازدحام ؟ هو أنتوا خايفين على العيال فعلا يأ أولياء الأمور، أنتوا هتجبولهم كورونا".





واستطردت قائلة " وزارة التربية والتعليم اصدرت بيانًا سريعًا وضعت فيه ضوابط لأولياء الأمور والطلاب عبر تخصيص أماكن محددة وبنشكرهم عليه بس المشكلة دي مسؤولية طرفين أولياء الأمور ومدير المدرسة فالاول عليه الوعي والالتزام والثاني عليه ان يحدد أماكن للانتظار الخاصة بأولياء الامور من جهة ومن جهة أخرى عدم خروج الطلاب من باب واحد".





واستكملت قائلة " العيال مش هيجليها كورونا جوه المدرسة، ممكن يجيلها من بره بالمنظر الغريب خارج الأبواب، أنا مش عارفة الناس جايبة إحساس إن أزمة كورونا خلصت منين ؟ الموضوع مانتهاش، والفيروس لسه موجود، ولسه فيه ناس بتموت، صحيح العدد قليل؛ بس لسه فيه ناس بتموت ".

علقت الإعلامية لميس الحديدي، على مشاهد ازدحام أولياء الأمور أمام مدارس التعليم الأساسي، قائلة "مشهد شايفينه من إمبارح لكن اليوم والأمس كان هناك مشهدين يحتاجان للوقوف أمامهما، مدرستي المقطم للتعليم الأساسي، ومدرسة الخصوص للتعليم الأساسي، وهما نموذجان لهذا الازدحام ".