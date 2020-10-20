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أخبار البلد

السكة الحديد تعتذر للركاب.. وتكشف سبب تأخير بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 01:01 ص
السكة الحديد
السكة الحديد
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حمادة خطاب
اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر  للركاب عن العطل المفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، مما أدى لتأخير بعض القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية).

وأضافت الهيئة في بيان له منذ قليل أنه على الفور تم توجّيه فرق الطوارئ من الإشارات والتشغيل بسرعه التحرك لإصلاح العطل، وتشغيل اللوحة وعودة انضباط سير القطارات بسلامة وأمان، ويتم حاليا تشغيل التحاويل والسيمافورات بنطاق محطة بنها يدويًا وبالأوامر لحين انتظام لوحة الإشارات.

جدير بالذكر أنه جار تحديث نظم الإشارات على خط (القاهرة - الإسكندرية) لرفع كفاءة الخط وزيادة عوامل الأمان وتقليل زمن التقاطر.

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