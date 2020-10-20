السكة الحديد تعتذر للركاب.. وتكشف سبب تأخير بعض القطارات على خط القاهرة الإسكندرية

اعتذرت الهيئة القومية لسكك حديد مصر للركاب عن العطل المفاجئ في لوحة الإشارات ببرج إشارات بنها، مما أدى لتأخير بعض القطارات على خط (القاهرة - الإسكندرية).





وأضافت الهيئة في بيان له منذ قليل أنه على الفور تم توجّيه فرق الطوارئ من الإشارات والتشغيل بسرعه التحرك لإصلاح العطل، وتشغيل اللوحة وعودة انضباط سير القطارات بسلامة وأمان، ويتم حاليا تشغيل التحاويل والسيمافورات بنطاق محطة بنها يدويًا وبالأوامر لحين انتظام لوحة الإشارات.



