مع انطلاق العام الدراسي| بدء التسكين بالمدن الجامعية بالإجراءات الاحترازية والتوعية.. وتقليل الطلاب بالغرف

تقليل الطلاب داخل الغرف وتعقيم وتوعية.. المدن الجامعية تتبع إجراءات للمرة الأولى بالعام الدراسى الجديد

رئيس جامعة سوهاج: تسكين 60% فقط من الطلاب بالمدن الجامعية

على مدار أسبوعين.. جامعة القاهرة تواصل تسكين الطلاب المغتربين والوافدين





شهدت المدن الجامعية إجراءات إحترازية مشددة قبل اسابيع من انطلاق الدراسة حيث اجريت عمليات التعقيم ، كما تم تخصيص أماكن لفرز الطلاب في حالة وجود حالات اشتباه ، وتم وضع الجداول للتسكين بشكل دوري كما تم تخفيض اعداد المقبولين بها حرصا على عدم وجود تكدس داخل الغرف.







ومن جانبه قال مصدر مسؤول بالمجلس الأعلى للجامعات، إنه تم تقليل أعداد الطلاب داخل المدن الجامعية ليكون 2 فقط داخل الغرفة الواحدة، حيث تم تقليل العدد ليصل عدد الطلاب ساكني المدن 60% من الطلاب مقارنة بالعام الماضي.





اقرا ايضا:

خالد عبدالغفار في جنوب السودان: الرئيس السيسي مهتم بالروابط المصرية الإفريقية





وأضاف المصدر في تصريح لموقع صدى البلد أنه يتم تسكين الطلاب حاليا بالمدن بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية المتبعة من قبل المدن من قياس درجات الحرارة وتوفير جميع الأدوات الخاصة بتعقيم الغرف.





وأشار إلى أنه يوجد توعية للطلاب داخل المدن من ملصقات على الأرض للارشاد للتباعد الاجتماعي ومراقبة المطاعم بالإضافة إلى لافتات على الجدران توضح إجراءات التعقيم داخل وخارج الغرف، كما يوجه المشرفين بالمدن الطلاب لاتباع الإجراءات.

اقرأ ايضا:

رئيس جامعة حلوان: استعدادات مكثفة لاستقبال طلاب المدن الجامعية





وأكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، أن جامعة سوهاج قامت بتقليل أعداد الطلاب داخل المدن الجامعية، حيث وصل عدد الطلاب 2 فقط داخل الغرفة، حيث تم تقليل العدد ليصل عدد الطلاب ساكني المدن 60% من الطلاب مقارنة بالعام الماضي.

وأضاف عبد العزيز في تصريح لموقع صدى البلد أنه المدينة الجامعية تستقبل حاليا الطلاب للتسكين، مؤكدا على اتباع الإجراءات الاحترازية التي أقرتها وزارة التعليم العالى والبحث العلمي، من قياس درجات الحرارة وتوفير جميع الأدوات الخاصة بتعقيم الغرف.





وأشار إلى أنه يوجد توعية للطلاب داخل المدن من ملصقات على الأرض للارشاد للتباعد الاجتماعي ومراقبة المطاعم بالإضافة إلى لافتات على الجدران توضح إجراءات التعقيم داخل وخارج الغرف، كما يوجه المشرفين بالمدن الطلاب لاتباع الإجراءات.





وتابع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صباح اليوم السبت، انتظام سير العملية التعليمية، وقام بزيارة تفقدية لجامعتي عين شمس والقاهرة، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبداية العام الدراسي الجديد، وسط إجراءات احترازية مشددة، وذلك برفقة السادة رؤساء الجامعات.

واصل مدن جامعة القاهرة استقبال وتسكين الطلاب المغتربين والوافدين للإقامة بها خلال العام الجامعي الجديد، والتي بدأت من يوم السبت الماضي 17 أكتوبر وتستمر على مدار أسبوعين وفقًا لجداول التسكين بكل مدينة، حيث وجه الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة بتقليل أعداد الطلبة في الغرفة الواحدة، واستيعاب أعداد الطالبات للحفاظ عليهن من السكن الخارجي ومن مشقة السفر والعودة يوميًا، مع مراعاة الإجراءات الاحترازية للحفاظ على الجميع.

وشدد الدكتور الخشت، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية وتعقيم الغرف والمباني، والاستعانة بالكواشف الحرارية وبوابات التعقيم على مداخل المدن الجامعية للكشف على الطلاب والاطمئنان على خلوهم من فيروس كورونا المستجد قبل تسكينهم، وتوفير الرعاية الطبية المتميزة لهم.

يشار إلى أن مدن جامعة القاهرة الخمس (مدينة الطالبات بميدان الجيزة، ومدينة الرعاية للطالبات ببولاق، ومدينة سكن كلية التمريض، ومدينة الطلبة بمنطقة بين السرايات، ومدينة الطلبة بالشيخ زايد) تستقبل سنويًا حوالي 14 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات مصر والدول العربية والأجنبية، وكان الدكتور الخشت رئيس الجامعة، قرر في وقت سابق عدم زيادة مصروفات المدن الجامعية هذا العام، رغم زيادة تكلفة الإقامة والإعاشة التي تتحملها الدولة والجامعة عن الطلاب.





بينما أعلن الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان انه من ضمن خطة العام الدراسى الجديد و مواجهة كورونا داخل جامعة حلوان ان فرق الطب الوقائي بالجامعة تقوم بتعقيم المنشآت والمبانى والمدرجات التابعة للجامعة كافة، وتشمل عملية التطهير تعقيما شاملا بأسلوب علمي ومحترف حرصا على سلامة الطلاب وأمنهم.





ونوه على انه ممنوع على اى طالب دخول الجامعة دون ارتداء الكمامة حفاظا على سلامتهم ، و نوه على الكليات بالالتزام بقواعد التباعد حيث انه تم تقسيم الطلاب الى مجموعات للحرص على عد التزاحم داخل القاعات و المدرجات .





كما تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية؛ فى ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، حيث انه تم الانتهاء من أعمال تجهيز المباني وإعدادات غرف إقامة الطلاب، واطمئن على أنها مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب.

وأكد رئيس جامعة حلوان أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية ، موضحا أن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد وارتداء الكمامات فضلا عن توفير شنطة لكل طالب بها ماسك وكحول لكل طالب وطالبة يأتى ذلك حرصًا على أبنائنا الطلاب.

وأوضح الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية؛ وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.

وحرصًا على سلامة الطلاب شدد رئيس جامعة حلوان على أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين كافة بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية بجامعة حلوان.