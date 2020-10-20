القلم الرصاص والإشارة على البطاقة| 6 محظورات تجنبها لصحة صوتك الانتخابي

ساعات ويصوت المصريون بالخارج فى انتخابات المرحلة الأولى لمجلس النواب، وذلك عبر إرسال بطاقات الاقتراع التي أبدوا فيها أصواتهم واختاروا مرشحيهم إلى اللجان الخاصة بالانتخابات في القنصليات والسفارات المصرية في ١٢٤ دولة.





ولكن قبل الإدلاء بصوتك في الانتخابات النيابية، يجب أن تعرف محظورات التصويت، والتى قد تبطل صوتك، في الداخل والخارج.





وبالنظر إلى قانون مباشرة الحقوق السياسية الصادر برقم 45 لسنه 2014 والمعدل بالقانون رقم 140 لسنه 2020، سنجد انه حدد ٦مبطلات لعملية التصويت، وحظر الناخبين من القيام بها

وشملت استعمال الناخب القلم الرصاص فى التأشير، مؤكدا أن إستخدامة يبطل الصوت الانتخابى.





وأكد القانون على أنه يعتبر الصوت باطلا، إذا كان معلق على شرط ( كأن يقول الناخب مثلا بأنه ينتخب المرشح فلان بشرط أن يحقق آماله).





واعتبر القانون أن الصوت باطل إذا اعطى لأكثر أو لاقل من العدد المطلوب انتخابه، بحيث يجب أن يختار كل ناخب عدد مساو لعدد المقاعد المخصصة لدائرته الانتخابية، كما يعتبر الصوت باطل إذا أثبت الناخب رأية علي بطاقة غير التي سلمها إليه رئيس اللجنة الفرعية أو علي بطاقة عليها توقيع الناخب.





واشار القانون إلى أنه يعتبر الصوت باطل إذا وضع الناخب علي بطاقة الانتخاب أيه إشارة أو علامة أخري تدل علي شخصه أو تخل بسرية التصويت بأية صورة من الصور.





و المح قانون مباشرة الحقوق السياسية، إلى نقطة هامه، تتضمن انه إذا وضعت الهيئة الوطنية نظاما للاقتراع خصصت من خلاله صندوقا لبطاقات اقتراع معينة، وفسدت عملية الاقتراح بالنسبة لأحد الصناديق أو تلفت البطاقات التي وضعت به أو بطلت الأصوات التي احتواها، فلا يترتب علي ذلك بصورة تلقائية أثر علي صحة عملية الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق أو صحة الأصوات التي احتواها.





واسند التقرير ذلك إلى أنه في حالة إذا لم تتوفر شبهات جدية تقدرها الوطنية للانتخابات علي أن العيب المشار إليه، أثر علي نزاهة أو مصداقية إجراءت الاقتراع بالنسبة لباقي الصناديق الأخرى.



