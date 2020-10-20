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حوادث

من نيوزيلندا ليلاً| المصريون بالخارج يبدأون التصويت في انتخابات النواب

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:05 ص
انتخابات
انتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
ينطلق المصريون المقيمون في دولة نيوزيلندا، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب، مساء اليوم الثلاثاء لتصبح السفارة المصرية بها أولى البعثات الدبلوماسية التي تفتح أبوابها للانتخابات.

يأتي ذلك نظرا لفارق التوقيت المحلى لمصر عن دولة نيوزيلندا، حيث يسبق توقيت القاهرة بمقدار 11 ساعة، وهو ما يعنى ان الدبلوماسية المصرية فى نيوزيلندا، تبدأ فتح لجانها في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، والتاسعة صباحا بتوقيت نيوزيلندا.

ويصوت المصريون بالخارج في 140 لجنة في القنصليات والسفارات المصرية  من خلال  طباعة بطاقات الاقتراع الخاصة بالمرحلة الأولى بمجلس النواب، واختيار المرشحين فيها وإرسالها عبر البريد إلى السفارات والقنصليات التي توجد بها لجان الانتخابات بالخارج. 

واتخذت الهيئة الوطنية للانتخابات إجراءاتها لتسهيل عمليات التصويت، حيث نسقت مع وزارة الخارجية ودعتها إلى التنسيق مع مؤسّسات البريد الحكومية بدولة الاعتماد لتسهيل وصول أوراق الاقتراع واستمرار تلقي كافة الخطابات عبر البريد حتى يوم 23 أكتوبر 2020 بما يتناسب والتوقيتات التي حدّدتها الهيئة وفقًا للجدول الزمني والإجرائي لانتخابات مجلس النواب.

كما نسقت الهيئة مع وزارة الخارجية ، وتم إجراء التشغيل التجريبي لبرنامج تصويت المصريين للتأكد من نجاح تشغيل البرنامج في كافة البعثات.

وتجرى الانتخابات في المرحلة الأولى بالنسبة للمصريين بالخارج أيام الأربعاء والخميس والجمعة الموافقين 21 و22 و23 أكتوبر، على أن تُجرى في الداخل من الساعة التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي يومي السبت والأحد الموافقين 24 و25 أكتوبر، على أن تعلن النتيجة بالنسبة للمرحلة الأولى ونشرها في الجريدة الرسمية في موعد أقصاه الأحد الموافق الأول من نوفمبر.

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