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حوادث

أكثر من 18 ألفا.. الهيئة الوطنية تنسق مع الجهات القضائية للإشراف على انتخابات "النواب"

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 08:00 ص
الهيئة الوطنية للانتخابات
الهيئة الوطنية للانتخابات
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جودت عيد - محمد زهير
تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، على التنسيق مع الهيئات القضائية المختلفة التى تتولى الاشراف على الانتخابات.


وقامت الهيئات بتحديد أكثر من 18 ألف قاض للاشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما تجرى عملية التنسيق على طباعة أكثر من 63 مليون بطاقة اقتراع والتى سيتم استخدامها فى انتخابات مجلس النواب بمرحلتيه.


وتتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح وصفته الانتخابية ورمزه الانتخابى وشهرته بالنسبة للمرشحين الفردي، بينما تتضمن بطاقات الاقتراع لنظام القائمة، اسم القوائم المتنافسة فى كل دائرة انتخابية.


وتحمل بطاقات الاقتراع علامة مائية مع وضع مسلسل لكل بطاقة فى دفاتر محددة بحيث يصعب التلاعب فيها حرصا على سلامة ونزاهة وشفافية الانتخابات، وتشكيل مجلس نواب يعبر عن ارادة الشعب المصرى .


كما يتم التنسيق مع القوات المسلحة والشرطة لتأمين الانتخابات ونقل الأوراق الانتخابية إلى اللجان، بالإضافة إلى المساهمة فى تسفير القضاة إلى لجانهم الفرعية التى تتواجد فى المحافظات النائية ومنها شمال وجنوب سيناء والوادى الجديد وأسوان والبحر الأحمر.

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