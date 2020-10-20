أكثر من 18 ألفا.. الهيئة الوطنية تنسق مع الجهات القضائية للإشراف على انتخابات "النواب"

تعمل الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض، على التنسيق مع الهيئات القضائية المختلفة التى تتولى الاشراف على الانتخابات.









وقامت الهيئات بتحديد أكثر من 18 ألف قاض للاشراف على اللجان الفرعية والعامة، كما تجرى عملية التنسيق على طباعة أكثر من 63 مليون بطاقة اقتراع والتى سيتم استخدامها فى انتخابات مجلس النواب بمرحلتيه.









وتتضمن بطاقة الاقتراع اسم المرشح وصفته الانتخابية ورمزه الانتخابى وشهرته بالنسبة للمرشحين الفردي، بينما تتضمن بطاقات الاقتراع لنظام القائمة، اسم القوائم المتنافسة فى كل دائرة انتخابية.









وتحمل بطاقات الاقتراع علامة مائية مع وضع مسلسل لكل بطاقة فى دفاتر محددة بحيث يصعب التلاعب فيها حرصا على سلامة ونزاهة وشفافية الانتخابات، وتشكيل مجلس نواب يعبر عن ارادة الشعب المصرى .







