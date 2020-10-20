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أصل الحكاية

ارتداء ذيل الحصان .. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:38 م
ارتداء ذيل الحصان
ارتداء ذيل الحصان
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أمينة الدسوقى
الرموز التقليدية تعد أنشطة بشرية لا غنى عنها فى العالم كله، تنتشر بين الشعوب بهدف المشاركة كما تعد لغة التفاهم بينهم، أما فى أفريقيا فالرموز التقليدية لها مكانة خاصة كما أنها تعبر عن فئة الاجتماعية، ومدى غنى عائلتك، فبمجرد رؤية شخص يرتدي ذيل حصان لا تسأل عن منشأه أو عائلته فهذا دليل كافى لمعرفة مدى ثراءه وأنه ينحدر من عائلة ملكية.

ثمرة كولانوت

عندما تصبح الثمرة رمزا، فى أفريقيا فمثلا ثمرة كولانوت أحد الرموز الثقافية الأكثر شيوعًا والمعترف بها على نطاق واسع في إفريقيا، وتعتبر من بين بعض القبائل النيجيرية (غرب إفريقيا) الشجرة الأولى على الأرض، لذلك فإنها تحمل جانبًا مهمًا جدًا من التقاليد في نيجيريا فـ عندما يتم تقديم kolanut للزائر، فهذا يعني أنه مقبول. وهكذا ، كلما شوهد كولانوت بين مجموعة من الناس، فإنه يصور القبول والرفقة والسلام والعمل الجماعي. لذلك عندما يُعرض عليك kolanut، اقبله، حيث يعني أنك على الرحب والسعة.

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أواني كالاباش

يعتبر كالاباش أحد رموز الحياة الريفية الأفريقية التي اعتنقها العديد من الأفراد المعاصرين بهدف الحفاظ على الثقافة، حيث تأتي بأشكال مختلفة من المسطحة إلى المستطيلة و الدائرية الشكل، يتم صنعها من الشجرة كخضروات، ثم تحفظ حتى تجف ثم تكشط وتشكل بالشكل الذي يرغب فيه الشخص، وتستخدم فى إفريقيا لتقديم الوجبات وحفظها.

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ذيل الحصان

عندما ترى شخصًا ما في إفريقيا يحمل ذيل الحصان، ستعرف دون أن يتم إخبارك أن هذا الشخص ينتمي إلى عائلة ملكية أو ثري أو شخص مهم جدًا، حيث يتم صنعه من خلال قطعة طويلة، مستديرة ، رفيعة وناعمة ، أو من المعدن المشغول بشرائط لولبية من شعر الحصان الأسود والبني والعاج ، والتي تم نسجها يدويًا فوق المقبض مع ترك مساحة للحامل لقبضة المقبض، فـ الشخصيات التقليدية هي التي تحمل ذيول الحصان. لذلك عندما ترى شخصًا يحمل سلالة فخمة، فإنك تفكر في ملكية أو ثراء.

خرز

تظل الزينة هي الاستخدام الأساسي للخرز في جميع أنحاء القارة. كعنصر من عناصر الجمال والحرفية ، تنقل الخرز جوهرها إلى مرتديها. ولأن الزينة غالبًا ما ترتبط بالرومانسية، يقول المؤرخون إن الخرز يلعب دورًا مهمًا في جذب أفراد الجنس الآخر، كما أنه وسيلة لـ عرض الثروة والطبقة والمكانة.
ارتداء ذيل الحصان .. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا
ارتداء ذيل الحصان .. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا

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ارتداء ذيل الحصان .. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا

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