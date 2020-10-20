AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

صيدلة عين شمس : لم نرصد أي حالات اشتباه بـ كورونا ..ولدينا فرق تعقيم تعمل بشكل مستمر

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 12:42 م
صيدلة عين شمس - صورة
صيدلة عين شمس - صورة أرشيفية
Advertisements
قسم التعليم
قالت الدكتور أماني أسامة وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، أن الكلية استقبلت أعدادا كثيفة من الطلاب خلال أول ايام الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية  للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.

اقرأ أيضا :
وأضافت "أسامة " في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد "انه حتي الان لم يتم اكتشاف اي اشتباه بحالات كورونا بين الطلاب حيث يتم قياس درجة حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية للاطمئنان علي درجة حرارتهم بالمداخل الرئيسية بالكلية، لافتة الي تعاون اعضاء الرعاية الطبية بالاطمئنان على مدي التزام الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ علي الخطوات الاحترازية داخل قاعات التدريس.
 
وأكدت علي وجود فرق تعقيم خاصة بالكلية علي مدار اليوم الدراسي لتعقيم حجرات التدريس بشكل مستمر، مشيرة إلي وجود بوابات تعقيم الكترونية واجهزة تعقيم بطرقات المباني .

وأشادت د. أماني أسامة بسير العملية التعليمة بشكل سليم وفقا للخطة الموضوعة من قبل ادارة الكلية بتوجيهات للمجلس الاعلي للجامعات، مؤكدة على العمل بالتعليم الهجين من خلال المنصات الإلكترونية التعليمية للكلية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادات كلية التربية النوعية بجامعة عين شمس للعام الدراسى الجديد 2020/2021

صيدلة عين شمس تحتفل بالطلاب الجدد قبل بداية العام الدراسي.. صور

هندسة عين شمس تستعد للعام الدراسي الجديد بإجراءات احترازية مشددة

بالتزامن مع انطلاق العام الجامعي الجديد.. إجراءات احترازية مشددة داخل كليات عين شمس .. بوابات تعقيم للمداخل الرئيسية وأجهزة قياس درجات الحرارة.. وحفلات استقبال للطلاب الجدد

آخر استعدادات جامعة عين شمس للعام الدراسي الجديد.. اتخاذ كافة الخطوات الاحترازية لاستقبال الطلاب وإجراءات فورية ضد المخالفين.. واحتفالات مستمرة للطلاب الجدد

آداب عين شمس: استقبلنا أعدادًا كثيفة من الطلاب.. ولدينا فرق تعقيم تعمل بشكل مستمر

ترشيحاتنا

طلب عاجل من رئيس حكومة العراق من المستشارة الألمانية

الصحة العالمية تعلق على استئناف السعودية أداء العمرة

سعر الذهب في مصر اليوم 20 - 10 - 2020

لفتة إنسانية من الرئيس السيسي لخريجي طلبة الكليات العسكرية.. شاهد

قرار عاجل من الكاف بشأن استخدام الفار المصري فى إياب نصف نهائى أبطال إفريقيا

سر منع أحمد فتحى من المشاركة مع الأهلي فى نهائى دوري أبطال إفريقيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ارتداء ذيل الحصان .. شاهد علامات غريبة تحدد الثراء فى أفريقيا

رينج روفر صاحبة المهام الشاقة تحتفل بعيدها الـ50

حفل عيد ميلاد يتسبب في إصابة 37 شخصًا بـ كورونا و300 آخرين بالحجر الصحي في نيويورك