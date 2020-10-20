صيدلة عين شمس : لم نرصد أي حالات اشتباه بـ كورونا ..ولدينا فرق تعقيم تعمل بشكل مستمر

قالت الدكتور أماني أسامة وكيل كلية الصيدلة بجامعة عين شمس، أن الكلية استقبلت أعدادا كثيفة من الطلاب خلال أول ايام الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021/2022، وفقا للإجراءات الاحترازية المقررة من قبل منظمة الصحة العالمية للحد من انتشار عدوي فيروس كورونا المستجد.





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وأضافت "أسامة " في تصريحات خاصة لموقع "صدي البلد "انه حتي الان لم يتم اكتشاف اي اشتباه بحالات كورونا بين الطلاب حيث يتم قياس درجة حرارة الطلاب بأجهزة الكواشف الحرارية للاطمئنان علي درجة حرارتهم بالمداخل الرئيسية بالكلية، لافتة الي تعاون اعضاء الرعاية الطبية بالاطمئنان على مدي التزام الطلاب بارتداء الكمامات والحفاظ علي الخطوات الاحترازية داخل قاعات التدريس.

وأكدت علي وجود فرق تعقيم خاصة بالكلية علي مدار اليوم الدراسي لتعقيم حجرات التدريس بشكل مستمر، مشيرة إلي وجود بوابات تعقيم الكترونية واجهزة تعقيم بطرقات المباني .





وأشادت د. أماني أسامة بسير العملية التعليمة بشكل سليم وفقا للخطة الموضوعة من قبل ادارة الكلية بتوجيهات للمجلس الاعلي للجامعات، مؤكدة على العمل بالتعليم الهجين من خلال المنصات الإلكترونية التعليمية للكلية.