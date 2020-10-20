حقيقة الفيديو المتداول لـ سرقة فتاة بالإكراه في الإسماعيلية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية ، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخصان يقومان بـ "تثبيت" فتاة ومحاولة سرقتها بمنطقة الغابة.





وقالت مصادر أمنية، إن الفيديو الحقيقي ، لشاب يدعى "محمد.ع.أ" 28 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بشارع المنصورة والغابة حي السلام دائرة قسم ثان، وليس لفتاة، ولكنه يرتدى كاب وشعره طويل، يشبه شعر الفتيات، مما جعل البعض يظن أن الفيديو لفتاة.

وعن تفاصيل الواقعة أوضحت المصادر الأمنية، أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه، ومتهمين، بسبب سماعة تليفون، كان الجاني حصل عليها، من المجني عليه وأرادا استرجاعها.

فيما انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتحفظت على الشخصين، الذين وقعا على مذكرة تصالح.