AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حقيقة الفيديو المتداول لـ سرقة فتاة بالإكراه في الإسماعيلية

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:05 م
قوات الشرطة
قوات الشرطة
Advertisements
انجي هيبة
كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، حقيقة الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي والذي يظهر فيه شخصان يقومان بـ "تثبيت" فتاة ومحاولة سرقتها بمنطقة الغابة.

وقالت مصادر أمنية، إن الفيديو الحقيقي ، لشاب يدعى "محمد.ع.أ" 28 سنة، حاصل على دبلوم صنايع ومقيم بشارع المنصورة والغابة حي السلام دائرة قسم ثان، وليس لفتاة، ولكنه يرتدى كاب وشعره طويل، يشبه شعر الفتيات، مما جعل البعض يظن أن الفيديو لفتاة.

وعن تفاصيل الواقعة أوضحت المصادر الأمنية، أن مشادة كلامية حدثت بين المجني عليه، ومتهمين، بسبب سماعة تليفون، كان الجاني حصل عليها، من المجني عليه وأرادا استرجاعها.

فيما انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة، وتحفظت على الشخصين، الذين وقعا على مذكرة تصالح.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القبض على قاتل سائق توك توك بالمنوفية

هدداه بكلب.. تجديد حبس المتهمين بالتنمر على شاب من ذوي الهمم في إمبابة

العثور على جثة شاب مشنوقا بمنزله بقرية محلة مرحوم بطنطا

سحلوها في الشارع.. تفريغ الكاميرات فى واقعة وفاة فتاة المعادي

المتهمان بقتل فتاة المعادي يعترفان: هدفنا سرقة حقيبتها

سحل وقتل.. قرار عاجل من النيابة بشأن واقعة فتاة المعادي

ترشيحاتنا

3 أزمات تواجه لجنة التخطيط بالنادي الأهلي

مهند عون لـ صدى البلد: ساسي على طائرة الوداد.. وجاهز لمباراة العودة أمام الرجاء

ظهور مميز لحسام غالي وزوجته بأحد الكافيهات.. شاهد

وزير الرياضة لـ صدى البلد: نتائج الأهلى والزمالك الإفريقية أكدت صحة وجهة نظر الدولة

الصحة العالمية تعلق على استئناف السعودية أداء العمرة

أخبار الرياضة.. شرط وحيد لتأجيل لقاء الزمالك والرجاء.. والنصر يحسم مصير أحمد موسى

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها الـ44 .. شاهد أجرأ جلسات تصوير سمية الخشاب

كورونا ينهي حياة مسافرة على طائرة.. كشف سبب وفاتها بعد 3 أشهر

تركتها دون رعاية لـ6 أيام.. أم تواجه اتهامًا بقتل رضيعة عمرها عامان