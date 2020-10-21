وفقا للقانون الجديد .. 5 شروط للحصول على 200 ألف جنيه جائزة الإبداع

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 204 لسنة 2020 باستحداث جائزة جديدة تحت مسمى"جائزة الدولة للمبدع الصغير" تمنح سنويًا لمن يقدم منتجًا فكريًا أو ماديًا مبتكرًا ولم يتجاوز عمره 18 عاما فى مجالات الثقافة والفنون.



يأتي القانون الذي وافق عليه مجلس النواب، ونُشر فى الجريدة الرسمية-تجسيدًا للنصوص الدستورية التي تمنح الحق فى الثقافة لكل مواطن، كما تكفل حرية الإبداع للنهوض بالفنون والآداب إلى جانب رعاية المبدعين وحماية إنتاجهم وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لذلك.



ووفقا للمادة الأولى من القانون، يتم منح مبلغ مالى للفائز، يخصص له إجمالًا مبلغ مائتى ألف جنيه بحد أدنى في مجالات الثقافة، ومثله في مجالات الفنون، وما يستحدث في مجالات الإبداع والإبتكار في الثقافة والفنون.



فيما حددت المادة الثانية من القانون 5 شروط فيمن يرشح لنيل الجائزة كالآتي:

1-أن يكون مصري الجنسية.

2-أن يكون محمود السيرة حسن السمعة.

3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه إعتباره

4- ألا يتجاوز سنه في يوم الإعلان عن الجائزة ثماني عشرة سنة ميلادية.

5-ألا يكون قد سبق له الفوز بالجائزة، ما لم تتضمن الأعمال المقدمة منه إضافات إبداعية جديدة.