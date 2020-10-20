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محافظات

محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 02:10 م
صدى البلد
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أنغام الجنايني

شهد اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، مؤتمر إعلان مستشفى مصر الدولي بالمحافظة نجاح أول عملية زراعة كلى لمريض من مركز المراغة، وذلك بحضور الفريق الطبي الذي أجرى العملية، وأعضاء مجلس إدارة المستشفى.

وقال محافظ سوهاج في كلمته بالمؤتمر الذي عقد صباح اليوم الثلاثاء، بالمركب العائم "نايل استيفن" إن نجاح العملية التي أجريت للمريض نجاحًا للقطاع الطبي والصحي على مستوى المحافظة، مُضيفًا ننتظر المزيد من عمليات زراعة الأعضاء البشرية بمستشفى مصر الدولي وغيرها من المستشفيات الخاصة.

وأشار "الفقي" إلى أن المستشفيات الخاصة بالمحافظة تؤدي خدمة طبية جيدة للمواطن السوهاجي بالتوازي مع الخدمات الطبية المُختلفة التي تقدمها المستشفيات والمعاهد الحكومية بسوهاج.

وكيل صحة سوهاج يلتقي بـ"وفد العلوم الصحية" لبحث تأهيل الكوادر الطبية

فيما قالت الدكتورة رجاء حسين وكيل مديرية الصحة بسوهاج، إن عملية زراعة الكلى لمريض بمستشفى مصر الدولي لهي باكورة زراعة الأعضاء البشرية في المستشفيات الخاصة بالمحافظة، مضيفة ننتظر زراعة القرنية والكبد وغيرهما من الأعضاء البشرية بمستشفى مصر وغيرها من المستشفيات الخاصة الأخرى.

وأشارت وكيل مديرية الصحة بسوهاج إلى أن الخدمات الطبية والصحية التي تقدمها المستشفيات الخاصة بالمحافظة تُكمل الخدمات التي تقدمها المستشفيات الحكومية.

وقال أحمد خيري، مدير المستشفى، إن العملية التي تم إجراؤها تمت بتكاليف رمزية ولم يتكلف المريض سوى تكلفة المعدات المُستخدمة في إجراء العملية فقط، ولم يدفع جنيهًا واحدًا للقائمين على الإجراء وذلك باعتبارها أولى عمليات الزراعة في المستشفى، مشيرًا إلى أن العملية تمت على أيدي أطباء من أبناء محافظة سوهاج.

وأوضح الدكتور عماد أبو خبر، استشاري أمراض وزراعة الكلى ورئيس الفريق، أن زراعة الكلى بمستشفى مصر الدولي توفر الأعباء المالية وعناء السفر على المرضى من أبناء المحافظة، مشيرًا إلى أن المريض الذي يُجري عملية زراعة كلى يتردد حوالي من 50 إلى 60 مرة على المستشفى لإجراء الفحوصات والتحاليل المعملية التي تتم قبل إجراء عملية الزرع.

وأعلن "ابو خبر" أن الفريق الطبي الذي أجرى عملية زرع الكلى للمريض لم يتقاضى أي مقابل مادي عليها، وأن المريض تحمَّل تكاليف المستلزمات الطبية وإقامة المستشفى فقط، وذلك بمناسبة إجراء أول عملية ونجاحها بالمستشفى.

محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى
محافظ سوهاج يشهد مؤتمر إعلان مستشفى مصر عن نجاح أول عملية جراحية لزراعة الكلى

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