لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2020.. قدم بمرحلة تقليل الاغتراب عبر بوابة الحكومة المصرية.. تفاصيل

بدأت اليوم مرحلة التحويلات وتقليل الأغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية، بعد أن أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتائج تنسيق الدبلومات الفنية 2020، وفتح موقع التنسيق الإلكتروني " بوابة الحكومة المصرية " لتقليل الاغتراب (التحويلات) اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 حتى يوم الخميس الموافق 22/10/2020.

وأعلنت الوزارة عن قواعد التحويلات وتقليل الاغتراب لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2020 عبر بوابة الحكومة المصرية والتي لابد من اتباعها أثناء القيام بتقليل الاغتراب (التحويلات):

- سيتم فتح بوابة الحكومة المصرية لطلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2020 لمرحلة تقليل الاغتراب (التحويلات ) اعتبارا من اليوم الثلاثاء الموافق 20/10/2020 وحتى يوم الخميس الموافق 22/10/2020.

اولا - التحويل بين الكليات الجامعية:

ثانيا- يتم عن طريق موقع مكتب تنسيق الدبلومات الفنية 2020 " بوابة الحكومة المصرية " على شبكة الإنترنت، ووفقًا للشروط والقواعد المنظمة والصادرة من المجلس الأعلى للجامعات بهذا الشأن والمتضمنة ما يلي:

- التحويل المناظر يكون في حدود الحد الأدنى للقطاع والنسبة المقررة من المجلس الأعلي للجامعات.

- التحويل غير المناظر باستيفاء الحد الأدنى للكلية المراد التحويل إليها وفي حدود النسبة المقررة.

- الالتزام بقواعد التوزيع الجغرافي.

- التحويل عن طريق موقع التنسيق الالكتروني فقط.

- لا توجد تحويلات ورقية.

- التحويل يكون لمرة واحدة فقط.

- استيفاء الشروط الإضافية للكلية المراد التحويل إليها (مثل اجتياز اختبار القدرات).

- تكون المفاضلة بين الطلاب على أساس مجموع درجات الطالب.

ثالثا: التحويلات بين المعاهد العالية الخاصة والمتوسطة:

- يسمح للطالب الذي تم ترشيحه في عملية التنسيق إلي إحدى المعاهد العالية الخاصة أو المتوسطة بالتقدم للتحويل الإلكتروني فقط إلى معهد أخر في ذات التخصص أو تخصص أخر غير مناظر، بشرط استيفاء الطالب للحد الأدنى المعلن للمعهد المراد التحويل إليه، وفي ضوء النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية وبأسبقية المجموع.

- لا توجد تحويلات ورقية.

كما قدمت الوزارة ملحوظة هامة للطلاب:-

في جميع الحالات السابقة يكون تحويل الطالب لمرة واحدة فقط، ويتم باستيفاء الحد الأدني للمعهد المراد التحويل إليه وفي حدود النسبة المقررة والطاقة الاستيعابية.

وأوضحت الوزارة وفي إطار رؤية وزارة التعليم العالي التي تهدف إلي ربط التعليم بسوق العمل من خلال الاعتماد علي التعليم الفني وتحسين جودته لتخريج الكوادر والسواعد البشرية المدربة التي تخدم وتحقق أهداف خطة الدولة للتنمية المستدامة، فقد تم فتح موقع التنسيق الالكتروني لطلاب الشهادات الفنية الدور (الاول – الثاني ) لتسجيل رغباتهم اعتبارًا من يوم الأربعاء الموافق 30/9/2020 حتى يوم الثلاثاء الموافق 13/10/2020

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وقد تبين وجود زيادة في أعداد المتقدمين من خريجي الدبلومات الفنية 2020 نظام 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين لهذا العام 2020 عن العام الماضي بنحو 15300 طالب وطالبة.

واجمالى عدد المتقدمين (212446) طالب وطالبة علي موقع التنسيق الالكتروني " بوابة الحكومة المصرية " من الشهادات الفنية 3- 5 سنوات والمعاهد المتوسطة نظام السنتين.

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بينما بلغ عدد طلاب تنسيق الدبلومات الفنية 2020 المرشحين (204980) طالب وطالبة وذلك طبقا لترتيب رغباتهم ومجموع درجاتهم وفي حدود الأعداد المقررة لكل شهادة وفي ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الصادرة في هذا الشأن.

وقد استنفذ عدد (7466) طالب وطالبة لتضمينهم رغبات لا تتناسب مع مجموعهم والحد الأدنى المعلن، وسوف يتم فتح موقع التنسيق الالكتروني لهؤلاء الطلاب لتسجيل رغباتهم في تنسيق الدبلومات الفنية 2020 في ضوء الحد الأدني المعلن.

كما سيتم فتح موقع التنسيق الإلكتروني " بوابة الحكومة المصرية " لهولاء الطلاب لتسجيل رغباتهم وكذلك المتخلفين.