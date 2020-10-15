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تعليم

رئيس جامعة حلوان: استعدادات مكثفة لاستقبال طلاب المدن الجامعية

الخميس 15/أكتوبر/2020 - 01:33 م
جامعة حلوان
جامعة حلوان
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كريم ناصر

تمهيدًا لبدء عام جامعي جديد تشهد جامعة حلوان حملة استعدادات متنوعة على جميع المستويات لاستقبال الطلاب بالمدن الجامعية وذلك في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.


حيث تابع الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة الانتهاء من أعمال تجهيز المباني وإعدادات غرف إقامة الطلاب, واطمأن سيادته على أنها مجهزة على أعلى مستوى، من حيث الإقامة والتعقيم والنظافة، وكذا تحديد الطاقة الاستيعابية بالغرف للطلاب.


وأكد رئيس جامعة حلوان أن عمليات التعقيم والتطهير تتم بصورة دورية لكل الغرف بالمدن الجامعية؛ لتكون جاهزة لاستقبال الطلاب.


وقال: إن جامعة حلوان تتخذ كل التدابير اللازمة لتحقيق حماية صحة الطلاب وسلامتهم في أماكن معيشتهم من خلال تطبيق الإجراءات الاحترازية وقواعد التباعد وارتداء الكمامات فضلا عن توفير شنطة لكل طالب بها ماسك وكحول لكل طالب وطالبة يأتى ذلك حرصًا على أبنائنا الطلاب.

وأوضح الأستاذ الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة أنه تم تحسين البنية الأساسية للمدن الجامعية؛ وكذلك وسائل الإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين، وتم توفير الخدمات والأنشطة التى تجعل من المدن الجامعية أماكن معيشية فاعلة للطلاب خلال فترة دراستهم.


 وحرصًا على سلامة الطلاب شدد رئيس جامعة حلوان على أنه سيتم إجراء متابعة دورية لتطبيق الاشتراطات الصحية على العاملين كافة بالمطابخ وصالات الطعام في المدن الجامعية، وكذلك أدوات الطهي، واتخاذ إجراءات صارمة فيما يتعلق باستلام الأغذية ونوعيتها ومطابقتها للمواصفات الصحية، لتوفير المواصفات البيئية السليمة في المدن الجامعية بجامعة حلوان.

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