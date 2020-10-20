وصل مع الوداد.. أول صور لـ فرجاني ساسي في مطار القاهرة بعد شفائه من كورونا

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الثلاثاء، فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمًا من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.
وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول فرجاني ساسي من خلال مبنى الركاب 2 بالمطار بعد وصوله على متن الطائرة الخاصة القادم عليها بعثة فريق الوداد المغربي، التي تستعد لملاقاة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة، على أرض استاد القاهرة، بعد أن تغلب الأهلي على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي.
وبحسب وكيل أعمال "ساسي"، فإن لاعب فريق الزمالك خضع أمس الأول الأحد، لمسحة فيروس كورونا وجاءت نتيجتها إيجابية، والتي أعقبها مسحة جديدة صباح اليوم الثلاثاء، وتلقى نتيجة سلبية.
ومن المقرر أن ينتظم اللاعب في تدريبات الزمالك في أقرب وقت، استعدادًا للقاء الرجاء المغربي في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا المقرر لها يوم السبت المقبل.
واستقر الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برئاسة الدكتور محمد أسامة على خضوع التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق لفحوصات طبية، فور وصوله القاهرة، للاطمئنان عليه بعدما تماثل للشفاء من فيروس كورونا المستجد، قبل المشاركة في التدريبات الجماعية.
وسيخضع اللاعب لتحاليل وسيجري أشعة على الصدر مثلما حدث مع الثلاثي محمد عواد وكريم بامبو ومصطفى فتحي لاعبي الفريق بعد تماثلهم للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.