وصل مع الوداد.. أول صور لـ فرجاني ساسي في مطار القاهرة بعد شفائه من كورونا

وصل مطار القاهرة الدولي، عصر اليوم الثلاثاء، فرجاني ساسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، قادمًا من المغرب برفقة بعثة الوداد المغربي بعدما تماثل للشفاء من الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت مصادر مطلعه بمطار القاهرة، إنه تم إنهاء إجراءات وصول فرجاني ساسي من خلال مبنى الركاب 2 بالمطار بعد وصوله على متن الطائرة الخاصة القادم عليها بعثة فريق الوداد المغربي، التي تستعد لملاقاة الأهلى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا الجمعة المقبلة، على أرض استاد القاهرة، بعد أن تغلب الأهلي على الوداد المغربي بهدفين نظيفين، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا السبت الماضي.



