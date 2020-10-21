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ديني

حكم تنظيف الحواجب ومعنى النمص .. أمين الفتوى يوضح

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 05:01 ص
حكم النمص
حكم النمص
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عبد الرحمن محمد
قال الشيخ أحمد ممدوح، مدير إدار الأبحاث الشرعية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إن تنظيف الحاجب حلال، بشرط أن تقتصر الإزالة على الشعر الزائد فقط وهو ما دون جسم الحاجب.

وأوضح «ممدوح» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تنظيف الحاجب؟» أن النمص هو إخراج الحاجب عن أصل خلقته، أما مسألة التنظيف وإزالة زوائد الحاجب فلا شيء في ذلك.

وأشار إلى أن من تريد أن تزيل شعر حاجبها الزائد جائز ولكن يجب أن يكون في حد المعتاد ولا يغير من شكلها شيء، مبينًا أن الحرام هو أن تزيل الحاجب نفسه لإعادة رسمه.

تهذيب الحواجب .. حكم النمص للرجال والنساء
تهذيب الحواجب للمرأة .. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، يقول صاحبه "هل تهذيب الحواجب للمرأة حرام شرعا أم حلا؟

وأجاب الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن هذا السؤال نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وغير المتزوجة، فالأولى تفعل ما تشاء إذا كان غرضها التزين لزوجها وبإذنه، أما الثانية، فلها أن تأخذ الشعر الزائد فقط ولا تقترب من الحاجبين لأنه لا يصح شرعا.

حكم تشقير الحواجب
تشقير الحاجبين هو صبغ حافّتيهما باللون الأشقر، بحيث يظن الناظر إليهما أن الحاجب دقيقٌ رقيقٌ، وله صورٌ: فإن كان بطريقة الوخز -أي الوَشْم- فهو حرامٌ شرعًا.

أما إن كان عن طريق الصبغ بأدوات الزينة كالألوان الصناعية فلا مانع منه شرعًا، إلا إذا كانت المرأة في فترة حدادٍ على الزوج فإنه لا يجوز لها ذلك؛ لأنه من قبيل الزينة الممنوعة شرعًا في هذه الفترة".

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