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بسبب كورونا.. إغلاق الحانات والمطاعم والعمل عن بعد إلزامي في بلجيكا.. فيديو

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 09:54 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاني حسين
عرض الإعلامي أحمد موسى،  مقدم برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد، تقريرا من بلجيكا لرصد تطورات  تفشي فيروس كورونا من جديد.

وأوضح التقرير أنه تم  إغلاق الحانات والمطاعم في بلجيكا، وأن العمل عن بعد  عاد إلزاميا مرة اخرى، وتقرر إغلاق جميع الأسواق التي تبيع الطعام وبما فيها اسواق السلع.

وفي اتصال هاتفي سابق قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد في بروكسل؛ إن هناك تفشيا كبيرا لفيروس كورونا داخل دول أوروبا؛ لافتا الى أن هناك 30 ألف إصابة بـ كورونا في فرنسا يوميا. 

وأشار يوسف الى ان هناك حوالي 12 ألف إصابة بكورونا يوميا؛ منوها بأن كل الانشطة الرياضية في بلجيكا توقفت".

وأوضح  أن الجامعات شبه مغلقة بعد اصابة الكثير من الطلاب؛ موضحا أنه لا يسمح بالخروج من المنزل الا بعد الرجوع إلى الشرطة.

وأكد يوسف، أنه تم منع شرب الكحوليات في الشارع، كما أنه ممنوع التحرك في بلجيكا ليلا لأنه تم فرض حظر تجول.

ولفت يوسف، الى أن أعراض كورونا في الأطفال شبه معدومة، ولكن الإصابات موجودة، مؤكدا أن هناك 3 فصول دراسية أغلفت تماما بسبب انتشار فيروس كورونا بعد افتتاح المدارس.  

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