الكابيتانو.. أمير طعيمة يشارك متابعيه صورة مع حسام غالي

شارك الشاعر الغنائي امير طعيمة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".





وظهر امير طعيمة بصحبة حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة وغلق قائلًا " وقت كرة القدم مع الكابيتانو 💪"





أعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.





وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.





وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق أمال جماهير النادي".





واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".









وأتم :" حسام غالي قرر التواجد في مجلس إدارة الأهلي المقبلة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب .



