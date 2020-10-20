AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

الكابيتانو.. أمير طعيمة يشارك متابعيه صورة مع حسام غالي

الثلاثاء 20/أكتوبر/2020 - 11:29 م
حسام غالي و امير
حسام غالي و امير طعيمة
Advertisements
محمد بدران
شارك الشاعر الغنائي امير طعيمة متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه علي موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر امير طعيمة بصحبة حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة وغلق قائلًا " وقت كرة القدم مع الكابيتانو 💪"

أعلن الإعلامي سيف زاهر عن خوض حسام غالي لاعب الأهلي السابق ومدير الكرة الحالي بنادي الجونة انتخابات مجلس إدارة النادي الأهلي المقبلة.

وأضاف سيف زاهر خلال تقديم برنامجه المذاع عبر فضائية " أون تايم سبورتس"، أن حسام غالي يخوض انتخابات النادي الأهلي القادمة لتحقيق طموحاته تجاه القلعة الحمراء.

وتابع:" حسام غالي يأمل في التواجد داخل النادي الأهلي من أجل تحقيق طموحاته لتحقيق أمال جماهير النادي".

واوصل:" حسام غالي لديه إمكانيات فنية وإدارية تساهم في خدمة النادي الأهلي نظرا لخبراته الرياضية ".


وأتم :" حسام غالي قرر التواجد في مجلس إدارة الأهلي المقبلة وسيتم الإعلان عن كافة التفاصيل في الوقت المناسب .

View this post on Instagram

Football time with the capitabo @h14ghaly 💪

A post shared by Amir Teima (@amirteima) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شيكوسبير العرب والكائن العسيلي .. أمير طعيمة بصحبة شيكو

بإطلالة رياضية.. حسام غالي يتألق في أحدث ظهور على انستجرام

أمير طعيمة يشارك متابعيه صورة مع أنغام

أمير طعيمة يشارك متابعيه بصورة مع عمرو دياب.. شاهد

أمير طعيمة يشارك متابعيه بصورة مع تامر حسني.. شاهد

حسام غالي يخوض انتخابات الأهلي المقبلة | تفاصيل

ترشيحاتنا

قرار جديد من اللجنة الأولمبية لـ قانونية الاجتماعات القادمة بالطائرة

الأهلي في أمان.. 3 لاعبين من الزمالك مهددون بالغياب عن نهائي دوري أبطال أفريقيا

دار الإفتاء تعلق على صاحب الفيديو المسيء لإذاعة القرآن الكريم

قرارات الأولمبية ليست نهائية.. كيف يستطيع مرتضى منصور الإفلات من الإيقاف 4 سنوات؟

الاتحاد السكندري يتعاقد مع حسام عاشور.. إبراهيم حسن يوضح

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لـ السهرة.. طريقة تحضير مملحات السمسم

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي

مع تحذير الأرصاد.. 5 نصائح هامة لتجنب مخاطر الشبورة