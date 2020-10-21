أنا قلت الراجل ده مبيفهمش.. مجدي عبد الغني: مدرب قال لمسئولي الأهلي إني هكون أفضل لاعب في مصر

أكد مجدي عبد الغني نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الأسبق، وعضو اتحاد الكرة المصري السابق، حبه وعشقه للقلعة الحمراء منذ طفولته.





وقال عبد الغني خلال حواره لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "أعطيت الأهلي بسخاء عندما ارتديت قميصه، أنا أعشقه منذ طفولتي وكنت أبكي بحرقة عندما كنت أشاهده يخسر.





وأكمل: كنت أعود من المدرسة سعيدًا يوم مباراة للأهلي، وكأنه يوم العيد.





وأضاف مجدي قائلا: كنت لا شييء في كرة القدم وأصبحت رقم 1 في مصر ، بعد مقاتلة داخل الملعب لتحقيق ذاتي داخل النادي الأهلي ومنتخب مصر.





وقال مجدي إن هيديكوتي مدرب الأهلي السابق هو من قال له هذا الحديث، وتوقع تألقه منذ أن جاء لتدريب النادي الأهلي عقب حرب أكتوبر عام 1973، هو من أفضل من درب كرة قدم في العالم لأن عينه كانت ثاقبة.





وأضاف أن هيديكوتي يستطيع توقع اللاعب الجيد واللاعب الفاشل، وقال لمسئولي الأهلي في مرة إنني سأكون أفضل لاعب في مصر.





وأتم: "أنا قلت ساعتها الراجل ده مبيفهمش.. هو كان مصدق فيا اللي أنا مكنتش مصدقه في نفسي".