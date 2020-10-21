AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

قرارات جديدة لـ مجلس إدارة الأهلي في اجتماع الثلاثاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 01:02 ص
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم ابوعلم
عقد مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، اجتماعًا، مساء الثلاثاء، في مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة العديد من الملفات المهمة على الصعيدين الإنشائي والرياضي.

وعقب الجلسة؛ اتخذ المجلس عددًا من القرارات، التي جاءت على النحو التالي:
- التصديق على محضر جلسة مجلس الإدارة السابق، التي عقدت بتاريخ ١ أكتوبر الجاري.
- تكليف طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة، بالإشراف على إعداد المقترحات وجدول الأعمال والكتيب، الخاصة بالجمعية العمومية العادية، المقرر انعقادها يومي ٢٧ و٢٨ نوفمبر القادم، والتي قام المجلس باستعراض جدول أعمالها، على أن يتم الإعلان عنها في الصحف الرسمية يوم ٣١ أكتوبر وفقًا للائحة.
- تشكيل لجنة برئاسة المهندس محمد سراج الدين، عضو المجلس، وعضوية المدير التنفيذي، والمستشار الهندسي، للإشراف على إنشاء الجراج بفرع النادي بمدينة نصر، على مساحة ٣٣ ألف متر لخدمة الأعضاء.
- ترشيح حنان الزيني، مسؤول اللوائح والتراخيص، للحصول على أول دبلومة في المنازعات والعقود والتحكيم الرياضي من الاتحاد الدولي لكرة القدم، بالتعاون مع المحكمة الرياضية و«فيفا».
- وفيما يتعلق بفرع النادي في التجمع الخامس، استعرض المجلس الملف المقدم من المهندس سامح علي كامل، المستشار الهندسي، الذي أكد الانتهاء من ٨٠% من البنية التحتية لكامل مساحة الفرع، البالغة ٥٠ فدانًا، وأوضح أنه من المتوقع الانتهاء من المرحلة الأولى التي تبلغ ٧٠% من الإنشاءات الخاصة بالفرع في يوليو ٢٠٢١.
وبناء عليه قرر مجلس الإدارة إصدار بطاقات عضوية مؤقتة تمكن أعضاء فرع التجمع الخامس من دخول الأفرع المختلفة، بتذاكر مخفضة بنسبة ٥٠%، مع استمرار العمل بقرار المجلس السابق الخاص بالسماح لأبناء فرع التجمع بالاشتراك في الأكاديميات المختلفة بنفس رسوم أعضاء النادي، والسماح بدخولهم بالمجان مع ذويهم بمجرد إبراز إيصال الاشتراك.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طارق قنديل في ضيافة «البيت الكبير» على قناة الأهلي

شاهد.. الخطيب يفتتح مجمع البنوك الوطنية بالنادي الأهلي فرع زايد

الخطيب يتفقد أهلي مدينة نصر ويعلن موعد الانتهاء من الجراج ..صور

ترشيحاتنا

قرار جديد من الكاف بشأن مباراة إياب الأهلي والوداد المغربي

موعد نهائي الكونفيدرالية بين بيراميدز ونهضة بركان

وزارة الصحة المغربية ترفض سفر الرجاء للقاهرة قبل الثلاثاء المقبل

الصفقة الجديدة تقود شباب الأهلي للفوز علي إيروسبورت

صلاة الأوابين يغفل عنها الكثير.. تعرف على وقتها وفضلها وعدد ركعاتها

هاجر سعد الدين لـ صدى البلد: الشاب الساخر من إذاعة القرآن ومني اعتذر لي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حالة تؤكد صعوبة الشفاء نهائيًا من كورونا.. وفاة مصاب بعد 60 يومًا على جهاز التنفس| صور

لـ السهرة.. طريقة تحضير مملحات السمسم

بعد تصدرها التريند.. 10 صور أنيقة ولافتة لـ سارة التونسي