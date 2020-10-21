مدرب غزل المحلة يكشف حقيقة بيع النادي

أكد خالد عيد، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي غزل المحلة الصاعد حديثًا للدوري المصري الممتاز أن هناك فكرة مطروحة لبيع غزل المحلة.





وقال خالد عيد في تصريحاته عبر برنامج أوضة اللبس الذي يقدمه أحمد حسام ميدو على شاشة قناة النهار: "هُناك فكرة مطروحة لبيع نادي غزل المحلة وتأسيس شركة كرة".





أضاف: "لم نحصل علي مُكافآت الصعود للدوري الممتاز حتي الآن".





من جهته، قال ميدو معلقا: "طالما أن فكرة بيع غزل المحلة مطروحة، فأعتبر هذا النادي "كنز" لأي مُستثمر حقيقي.. انت بتشتري غزل المحلة، فـ انت بتشتري تاريخ".