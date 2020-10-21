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فن

هالة صدقي تشارك جمهورها بصورة من مرحلة الطفولة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:32 ص
صدى البلد
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شيرى نبيل
شاركت الفنانة هالة صدقي جمهورها عبر حسابها بتطبيق التواصل الاجتماعي " انستجرام "، بنشر صورة لها من مرحلة الطفولة.

وعلقت هالة علي الصورة : "عائتلي".

يذكر أن آخر أعمال هالة صدقي كان مسلسل "ليه لأ"، وعرض عبر منصة شاهد vip، من تأليف ورشة سرد تحت إشراف السيناريست مريم نعوم، سيناريو وحوار دينا نجم ومجدى أمين، من بطولة أمينة خليل وشيرين رضا ومحمد الشرنوبي ومريم الخشت وهاني عادل وعمر السعيد وناردين فرج، من إخراج مريم أبوعوف.

وكانت الفنانة هالة صدقي قد كشفت تفاصيل خلافاتها مع زوجها، خاصة بعد طلبه تحليلها لـ dna.

وقالت هالة صدقي "تم إلغاء القضية المشينة المهينة لي ولاطفالي من الزوج المحترم لعدم دخول محاميه للقاعة بعد تأكده من حضورنا ومعانا كل الادلة والبراهين علي كذبه وادعائه و تكرم القاضي لتأجيلها لآخر الرول لإصراري علي تكملة القضية، وألغيت القضية لكنه نجح في التشهير". 

كما صرحت هالة صدقى  من خلال مداخلة هاتفية لها برنامج "حضرة المواطن" على فضائية "الحدث اليوم" إن الكنيسة ترفض منح المقبلين على الزواج التصريح إلا بعد إجراء كل التحاليل ومنها قدرة الزوج والزوجة على "الخلفة" مؤكدة أن حملها كان طبيعيا وحملت طفليها ووضعتهما بمصر.
هالة صدقي تشارك جمهورها بصورة من مرحلة الطفولة

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