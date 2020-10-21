مات أثناء عمله.. مصرع حداد صعقًا في سوهاج

لقي حداد مصرعه؛ إثر صعقة كهربائية أثناء تركيبه لـ"تندة حديدية" في محل تحت الإنشاء، بناحية برديس ، مركز البلينا ، في محافظة سوهاج .





وعندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارًا ، من اللواء عبدالحميد ابو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ من مأمور مركز شرطة البلينا، مفاده ، ورود إشارة من المستشفى المركزي ، بوصول "أشرف. ع. ص"، 23 عامًا، حداد، ويقيم بندر البلينا، جثة هامدة، ادعاء صعقة كهربائية.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال خاله "محمد. ا. ح"، 37 عامًا، صاحب ورشة حدادة؛ قرر أنه حال تركيب نجل شقيقته لـ"تندة حديدية" بمحل تحت الإنشاء بناحية برديس بدائرة المركز، لامست يده أحد الأسلاك العارية؛ ما نتج عنه صعقه كهربائياً ووفاته في الحال، ونفى الشبهة الجنائية.



