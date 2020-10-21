AdvertisementSL
AdvertisementSR

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 06:18 ص
بدرية طلبة
بدرية طلبة
Advertisements
مصطفى كرم
طالبت الفنان بدرية طلبة متابعيها بالدعاء لها بالشفاء؛ بسبب إصابتها بدور برد قوى. 

وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها على إنستجرام "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال خالي من أي شبهات برد عادي من بتاع زمان الحمد لله.. تعبانة جدا". 

ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.

وشاركت فى بطولة العمل، مع كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

اقرأ أيضاً: 

وتدور أحداث المسلسل حول عائلة "البرنس"، و"رضوان البرنس" الذي يجسد شخصيته النجم محمد رمضان ويعمل سمكرى فى ورشة والده يجد نفسه مسئولا عن عائلته بعد وفاة والديه؛ ما ينتج عنه بعض المشكلات الأسرية بينه وبين أشقائه الـ6 وهم "عبد المحسن" ويجسده إدوارد، و"فتحي" أحمد زاهر، و"ياسر" محمد علاء، و"نورا" ريم سامي" و"عادل" أحمد داش و"رأفت" أحمد فهيم.
View this post on Instagram

الحمدلله

A post shared by Badria Tolba بدرية طلبة (@badriatolbaofficial) on

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدرية طلبة تهنئ جمهورها بالعام الهجري الجديد

لما تجيب ست بـ 100 راجل معاك في خناقة... بدرية طلبة تمازح جمهورها بفيديو كوميدي

شاهد.. بدرية طلبة في أحدث ظهور بصحبة أحفادها

بدرية طلبة تشارك فى تحدى الطفولة.. وتعلق: فرق كبير بين المؤدبة واللى مقضياها رقص فى حفلات المدرسة

شاهد .. رقصة زوجة محمد رمضان على أغنية أنا جدع

محمد رمضان ينشر صورا برفقة ابنته كنز.. شاهد

ترشيحاتنا

بسبب ملابسها.. نيرمين الفقي تتعرض لانتقادات شديدة

قبل قمة الليلة.. تاريخ مواجهات ليفربول مع أياكس أمستردام

يا ميلا يا عجوز.. أمير مرتضى يوجه رسالة لعامل المهمات بنادي الزمالك في عيد ميلاده

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

الأمير النائم يتحرك بعد 15 عامًا.. فيديو يثير ضجة في السعودية

مليونية 21 أكتوبر.. الجيش السوداني ينتشر في الخرطوم ويغلق الطرق

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعين واحدة.. لحظة خروج مخلوق غريب من بطن سمكة قرش.. صور

أفضل 3 هواتف ذكية بسعر أقل من 2000 جنيه.. الأرخص بـ 1170 جنيهًا.. صور

بورش تختبر ماكان porsche macan الكهربائية 2022 في ظروف طقس قاسية.. صور