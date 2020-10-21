أنا مريضة.. بدرية طلبة لمتابعيها: ادعولي

طالبت الفنان بدرية طلبة متابعيها بالدعاء لها بالشفاء؛ بسبب إصابتها بدور برد قوى.





وكتبت بدرية طلبة عبر حسابها على إنستجرام "دعواتكم ليا بالشفاء من فضلكم دور برد ابن حلال خالي من أي شبهات برد عادي من بتاع زمان الحمد لله.. تعبانة جدا".





ويُذكر أن الفنانة بدرية طلبة شاركت في مسلسل "البرنس" خلال شهر رمضان الماضي، وهو من تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى.





وشاركت فى بطولة العمل، مع كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.





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