دوري الأبطال.. ريال مدريد يستضيف شاختار في بروفة قوية قبل الكلاسيكو









وتعد مواجهة اليوم، بروفة قوية لريال مدريد، حيث يتطلع الميرنجي لتحقيق الفوز على الفريق الأوكراني، من أجل استعادة الثقة قبل مباراة الكلاسيكو، السبت المقبل أمام برشلونة.









حيث بدأ ريال مدريد موسمه الحالي بالتعادل مع ريال سوسييداد، ثم الخسارة مؤخرًا ضد قادش الوافد الجديد في الليجا 1-0، ليتواجد في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 10 نقاط من 5 مباريات.





ويفتقد ريال مدريد لخدمات قائد الفريق سيرجيو راموس، والذي يعاني من إصابة في الركبة تعرض لها خلال مواجهة قادش الأخيرة بالليجا.



كما تجددت إصابة البلجيكي إيدين هازارد، الذي تعرض للإصابة منذ بداية الموسم، ليغيب ثلاث أسابيع أخرى.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمواجهة شاختار كالتالي:



"كورتوا، لونين، ألتوب، ميليتاو، فاران، ناتشو، مارسيلو، ميندي، كروس، مودريتش، كاسيميرو، فالفيردي، إيسكو، بنزيما، أسينسيو، لوكاس فاسكيز، يوفيتش، فينيسيوس جونيور ورودريجو".









وفي نفس المجموعة، يلتقي فريق إنتر ميلان الإيطالي، مع بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني، في تمام التاسعة مساء اليوم، على ملعب سان سيرو، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

يستهل فريق ريال مدريد الإسباني، مشواره في الجولة الأولى من دور مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا، اليوم، الأربعاء، بلقاء شاختار دونيتسك الأوكراني، في تمام الساعة السابعة مساءً، على ملعب ألفريدو دي ستيفانو.