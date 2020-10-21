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فن

منزل كاتي بيري واورلاندو بلوم بـ 14 مليون دولار وهؤلاء النجوم جيرانهم.. صور

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:37 م
كاتي بيري واورلاندو
كاتي بيري واورلاندو بلوم
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شروق ابراهيم
كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية عن أن المغنية الأمريكية كاتي بيري والممثل البريطاني اورلاندو بلوم قررا الثنائي الشهير الانتقال للعيش في منتجع فاخر في ولاية كاليفورنيا الأمريكية. 

وقالت صحيفة ديلي ميل البريطانية إن كاتي بيري واورلاندو بلوم يسكنان في فيلا يقدر ثمنها بـ 14 مليون دولار أمريكي، تتميز بتواجدها في مكان معزول. 

وأشارت الصحيفة البريطانية إلى أن بهذا كاتي بيري واورلاندو بلوم سيصحبان جيرانا لأهم نجوم هوليوود منهم المغنية الأمريكية اريانا غراندي والين دي جينيرس واوبرا وينفري.

نفي موقع  gossip cop  التقارير الصحفية التي تحدثت عن تخطيط النجمة العالمية كاتي بيري في وقت سابق لإقامة حفل زفافها على خطيبها الممثل البريطاني اورلاندو بلوم قبل وباء كورونا. 

وقال الموقع المتخصص في رصد شائعات نجوم هوليوود، إن هناك تقارير صحفية أشارت إلى أن كاتي بيري كانت تخطط لإقامة حفل زفافها في مصر، مستندة إلى زياتها إلى مصر في شهر نوفمبر الماضي التي طلت من خلالها على الأهرامات وواحة سيوة. 

وقال مصدر إن اورلاندو بلوم وكاتي بيري سيعيشان في بريطانيا من أجل نشأة طفلتهما فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أن كاتي بيري وضعت مولودتها في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وبهذا ستحصل Daisy Dove ابنة كاتي بيري الوحيدة والابنة الثانية لاورلاندو بلوم على الجنسية الأمريكية نسبة إلى مكان ولادتها والجنسية البريطانية عن والدها.
منزل كاتي بيري واورلاندو بلوم بـ 14 مليون دولار وهؤلاء النجوم جيرانهم.. صور
منزل كاتي بيري واورلاندو بلوم بـ 14 مليون دولار وهؤلاء النجوم جيرانهم.. صور
منزل كاتي بيري واورلاندو بلوم بـ 14 مليون دولار وهؤلاء النجوم جيرانهم.. صور
منزل كاتي بيري واورلاندو بلوم بـ 14 مليون دولار وهؤلاء النجوم جيرانهم.. صور
منزل كاتي بيري واورلاندو بلوم بـ 14 مليون دولار وهؤلاء النجوم جيرانهم.. صور

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