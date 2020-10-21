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مدبولي: قطاعا التعليم والصحة لهما الأولوية الأولى فى الفترة القادمة

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:43 م
الدكتور مصطفى مدبولى
الدكتور مصطفى مدبولى
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ريهام فيكتور
قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن القانون الذي نقوم بتقديمه يتيح لمجلس الوزراء مراجعة الحوافز وزيادتها كل ما يكون عندنا القدرة لذلك.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته المذاعة اليوم، أن هناك قرارا من الرئيس السيسى أن زيادة الحوافز تستمر، ويكون بعد ذلك بصورة دورية، فكلما كانت لدينا الفرصة امتلكنا الإرادة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أننا نسعى لزيادة الحوافز، في قطاعي التعليم والصحة ولهما الأولوية الأولى فى الفترة القادمة مع تحسين أحوال كافة القطاعات الفترة القادمة جنبًا إلى جنب.

وتابع رئيس مجلس الوزراء، أن قطاع الصناعة مهم جدًا وبدأنا اتخاذ خطوات مهمة وكبيرة جدا فيه لم تؤخذ من قبل، لأننا نسعى للنهوض القطاعات و والصناعات المصرية. 

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