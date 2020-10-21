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رياضة

شطة: تدخلات كبيرة بقيادة فوزي لقجع لتأجيل مباراة الزمالك والرجاء

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 02:45 م
شطة
شطة
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إسراء أشرف
أبدى عبدالمنعم شطة، نجم الأهلي السابق، ومسئول الكاف السابق، استيائه الشديد بسبب أزمة لقاء الزمالك والرجاء المغربي، مؤكدًا أنه يتمنى عدم تأجيلها، وأن يصدر قرار حاسم من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بشأن الأزمة.


وكانت أعلنت وزارة الصحة المغربية أمس، رفضها سفر بعثة الرجاء للقاهرة لمواجهة الزمالك بسبب وجود 8 حالات مصابة بفيروس كورونا، ملزمة الفريق بقضاء فترة عزل صحي حتى 27 أكتوبر الجاري.


ووافق مرتضى منصور على تأكيل المباراة، مشددا على أن مصر والمغرب شعب واحد، والزمالك يتمنى سلامة كافة لاعبي الرجاء وتعافيهم من كورونا.


وقال شطة في تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الاتحاد الإفريقي كان يجب أن يكون حاسمًا في بعض القرارات، خاصة أن حوريا كوناكري واجه بيراميدز بـ14 لاعبًا فقط".


وأضاف: "الرجاء فريق قوي في المغرب، وهناك تدخلات كبيرة حدثت من أجل تأجيل المباراة، وهناك فوزي لقجع بالتأكيد، الذي لديه علاقات قوية، والمباراة لم يُعلن عن تأجيلها بشكل رسمي".


وواصل: "هناك اجتماع خاص في المغرب سوف يحسم اللقاء، ولكن الإعلام المغربي الآن أصبح قوة كبيرة، وأعتقد المباراة ستتأجل بنسبة كبيرة، والزمالك ساعدهم في ذلك بعد إعلان ترحيبه بالتأجيل".


وأكمل: "الكاف لن يستطيع تأجيل مباراة الاهلي والوداد في الوقت الحالي، التأجيل سيكون للمباراة الآخرى بين الزمالك والرجاء".


وواصل: "أنا مستاء للغاية مما يحدث حاليًا، الكاف يواجه أزمات عديدة في الوقت الحالي، والقصة أصبحت مُعقدة، وأتمنى من الكاف آلا يأجل لقاء الزمالك والرجاء، لابد أن يكون هناك قرارات حاسمة، الكاف يحتاج لإعادة مصداقيته مرة آخرى".

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