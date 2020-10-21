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أخبار العالم

رئاسة شئون الحرمين تجند أكثر من 4 آلاف عامل لهذا السبب

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 04:21 م
المسجد الحرام
المسجد الحرام
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ميس رضا
جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من 4 آلاف عامل وعاملة لتطهير وتعطير المسجد الحرام, موزعين على ثلاث ورديات تعمل جميعها على مدار الأربع والعشرين ساعة للقيام بغسل المسجد الحرام وساحاته الخارجية ومرافقه  10مرات يوميًا , مستخدمين أجود أنواع المطهرات والمعقمات الصديقة للبيئة.

وأكد مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام جابر ودعاني أنه يستخدم يوميا قرابة 6 آلاف لتر من المطهرات صديقة البيئة أثناء الغسيل، و100 معدة غسيل حديثة، و 1200 لتر من المعطرات , لافتا النظر إلى أن عمليات غسل صحن المطاف وحجر إسماعيل -عليه السلام- ومسح وتعطير الحجر الأسود والركن اليماني والملتزم والحواجز المحيطة بالكعبة المشرفة، والمكبرية، تتم على مدار الساعة.

ودشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مبادرة "معتمرون" ضمن حزم الخدمات والإجراءات الوقائية التي أعدتها الرئاسة العامة لمواكبة التطوير الرقمي وتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين.

وأكد الشيخ السديس أهمية الاستفادة من البرامج التقنية الحديثة في تذليل العقبات والصعوبات التي قد تواجه المعتمرين والمصلين، وتفعيل الدور التقني في جميع الخدمات والمهام من أجل تحقيق الجودة في مخرجاتها، وتحقيق ما تصبو إليه القيادة الرشيدة من رقي وتطور لجميع الخدمات المقدمة في بيت الله العتيق.

ويحتوي التطبيق على المعلومات اللازمة لتوضيح نقاط التجمع والدخول ومسارات الحركة والمصليات، ومواقع العربات وأكشاك الإهداء، مع الأخذ في الحسبان الأعداد والمواقع المخصصة خلال هذه الفترة كما يهدف التطبيق إلى توضيح وتسهيل العملية التنظيمية لدخول وخروج المعتمرين والمصلين، وإيجاد وعي لدى القاصدين بطرق التباعد الاجتماعي، وأهمية التفويج المنتظم والآمن في تيسير وسلاسة أداء العبادات والنسك

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