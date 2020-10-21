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الحكومة تزور مجلس الشيوخ لتهنئة رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. مدبولي: حريصون على إنجاح تجربة الغرفة الثانية للبرلمان

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 07:21 م
مدبولي يصل إلى مجلس
مدبولي يصل إلى مجلس النواب لتهنئة رئيس الشيوخ
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فريدة محمد - ماجدة بدوى - عدسة: خالد مشعل
رئيس الوزراء يزور رئيس المجلس ويوجه التهنئة له
وزير العدل يقدم التهنئة لرئيس مجلس الشيوخ 
رئيس مجلس الشيوخ يؤكد أهمية التعاون بين المجلس والحكومة
مدبولي: الحكومة حريصة على إنجاح تجربة المجلس الجديد

زار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لتهنئته بعد انتخابه رئيسًا لمجلس الشيوخ.

استقبل رئيس مجلس الوزراء كلا من "المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ والمستشار محمود عتمان الأمين العام لمجلس الشيوخ واللواء محمد رستم رئيس قطاع مكتب رئيس المجلس، وجميع قيادات مجلس الشيوخ و حضر ايضا المستشار علاء فؤاد وزير المجالس النيابية.

كما حضر ايضا المستشار عمر مروان وزير العدل لتقديم التهنئة إلى رئيس مجلس الشيوخ.

أكد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أهمية التعاون بين المجلس والحكومة في إطار الدور الوطني الذي تنتظره مصر من الغرفة الثانية للبرلمان.

وأشار إلى  دور الحكومة في ظل توجيهات القيادة السياسية الواعية المحركة للجميع.جاء ذلك خلال استقباله للدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء عصر بمكتبه.

وأعرب رئيس الوزراء عن ثقته في قدرة المستشار عبد الوهاب عبدالرازق في قيادة دفة الغرفة الثانية للبرلمان، والاضطلاع باختصاصاته. 

وأشار رئيس الوزراء إلى حرص الحكومة على إنجاح تجربة مجلس الشيوخ، وأنه أكد ذلك مع أعضاء مجلس الوزراء وضرورة أن يكون هناك تعاون وتنسيق كامل مع مجلس الشيوخ.

بدوره قال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ "نشكر الحكومة ممثلة في رئيس مجلس الوزراء على التعاون المثمر لافتا إلى أن مجلس الوزراء خلال الفترة الماضية خطى خطوات تدخل بمصر إلى آفاق رحبة، وسنعمل على أن نكون ظهيرا قويا للحكومة لتحقيق ما يصبو إليه الشعب المصري في ظل القيادة السياسية الحكيمة، ولنؤدي جميعا الدور الوطني الذي تنتظره مصر.

ووجه عبد الوهاب، الشكر لوزير الشؤون المجالس النيابية المستشار علاء فؤاد، لدوره الفاعل والقوي في تجهيز مجلس الشيوخ، قائلًا: " لا نستطيع أن نوفيه حقه وهو خير ممثل لمجلس الوزراء، ولعب خلال الفترة الماضية دورًا إيجابيًا رائعًا في ميلاد هذا المجلس".

في النهاية، أكد  الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كل التوفيق والنجاح إلي المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس الشيوخ، مؤكدًا علي توجيهاته لأعضاء الحكومة علي أهمية التنسيق والتعاون المتكامل مع المجلس

في سياق متصل، استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق رئيس مجلس الشيوخ ،المستشار عمر مروان وزير العدل لتقديمه التهنئة بمناسبة رئاسته لمجلس الشيوخ.

قدم المستشار عمر مروان وزير العدل  التهنئة للسيد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ بمناسبة توليه مهام منصبه الجديد وذلك في مكتبه بمقر مجلس الشيوخ، بحضور المستشار محمود اسماعيل امين عام مجلس الشيوخ.
الحكومة تزور مجلس الشيوخ لتهنئة رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. مدبولي: حريصون على إنجاح تجربة الغرفة الثانية للبرلمان
الحكومة تزور مجلس الشيوخ لتهنئة رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. مدبولي: حريصون على إنجاح تجربة الغرفة الثانية للبرلمان
الحكومة تزور مجلس الشيوخ لتهنئة رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. مدبولي: حريصون على إنجاح تجربة الغرفة الثانية للبرلمان
الحكومة تزور مجلس الشيوخ لتهنئة رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. مدبولي: حريصون على إنجاح تجربة الغرفة الثانية للبرلمان
الحكومة تزور مجلس الشيوخ لتهنئة رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. مدبولي: حريصون على إنجاح تجربة الغرفة الثانية للبرلمان
الحكومة تزور مجلس الشيوخ لتهنئة رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. مدبولي: حريصون على إنجاح تجربة الغرفة الثانية للبرلمان
الحكومة تزور مجلس الشيوخ لتهنئة رئيسه المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.. مدبولي: حريصون على إنجاح تجربة الغرفة الثانية للبرلمان

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