شاهد.. أول تعليق من عمر جابر بعد تأهل بيراميدز الى نهائى الكونفدرالية

وعلق عمر جابر على الصورة قائلا " To the final " وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتى :

- مليون مبروك يا عمر ..عقبال الفوز في النهائي..

- ربنا معاكم يا عمر ان شاء الله تكسبوا و تفرحونا

- مبروك يا عمر تستاهلوا البطوله مش التأهل فقط. و ان شاء الله تعملوها و نفرح معاكوا

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حقق بيراميدز، فوزا غاليا على حوريا الغيني، في نصف نهائي بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء بالمغرب، بهدفين نظيفين بقدم إبراهيم حسن، وعبد الله السعيد.





ومن المنتظر أن يلتقي فريق بيراميدز نظيره نهضة بركان في نهائي الكونفيدرالية يوم الأحد 25 أكتوبر الجاري على ملعب الأمير مولاي عبد الله.



