هدداه وزوجته بالقتل.. إحالة صديقي عمر جابر لاعب بيراميدز للجنايات

أحالت النيابة العامة صديقي اللاعب عمر جابر لاعب نادي الزمالك السابق وبيراميدز الحالي، ومتهم آخر هارب، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات الجيزة، لاتهامهم بتهديده وزوجته وشقيقه بالقتل وإيذاء أطفالهم، بسبب امتناع اللاعب عن دفع مبالغ مالية، طلباها منه.

وجاء قرار الإحالة للمحاكمة، بعد انتهاء التحقيقات التى باشرتها الجهات المختصة، واستمعت فيها لأقوال اللاعب بحضور محاميه شعبان سعيد، وكذا أقوال المتهمين، والذين تم حبسهم على ذمة القضية، قبل إخلاء سبيلهما بكفالة 20 ألف جنيه لكل منهما.

وكان قد اتهم اللاعب الشابين في التحقيقات، أنهما هدداه بالقتل والإيذاء وخطف ابنه مالم يستجب لرغباتهما في شراء فيلا لهما بالقرب من الفيلا المملوكة بالشيخ زايد فضلًا عن سيارة، أو إعطاؤهم مبلغ الـ13 مليون جنيه، معتبرًا أن مطالبهم كانت على غير وجه حق.





وأضاف اللاعب، أنه تربطه علاقة صداقة بالمتهمين قبل سنوات، وأنه كان يقدم لهما المساعدة المالية بحكم تلك الصداقة، نظرًا لأنه ميسور الحال، حتى تطور بينهما الأمر لأن يطلبا منه المبالغ المالية سالفة الذكر بغير وجه حق، وهدداه بإيذاء زوجته وأبنائه إذا لم يستجيب لطلباتهم.





وقدم اللاعب للنيابة العامة رسائل تضمنت التهديدات التي وجهها المتهمين له، فضلًا عن توجههم لمنزل والد زوجته في منطقة المهندسين للبحث عنه.





ونفى المتهمان "أ.ن" و"أ.م" ما جاء في اتهامات على لسان عمر جبر، وقالوا أنهم لم يطلبوا منه أي مبالغ مالية، وأن ما ذكره من اتهامات غير صحيح، وأنهما يداينانه بمبلغ 14 مليون جنيه، وانه اللاعب اتفق مع الثان "أ.م" من أجل أن يبحث له عن نادى خلاف نادى لوس أنجلوس الأمريكي الذى يلعب له كمحترف، وأنه وكله بموجب تفويض للبحث عن فرصة في نادي بيراميدز.





وتابع المتهم الثانى في التحقيقات، أنه اتفق مع النادي الأمريكي على إنهاء تعاقد كابتن عمر جابر معه مقابل مبلغ ماتتان ألف دولار، وتم بعدها التعاقد مع نادي بيراميدز بمبلغ تسعون مليون جنيه، وهو ما يعنى أن عمولته في الصفقة 9 مليون جنيه 10 % من قيمة الصفقة، إلا أن عمر جابر تنصل من اتفاقه.





وجاء على لسان المتهمين في التحقيقات، أن المتهم الثانى "أ.م"، اتصل بأحد المقربين للكابتن عمر، وحددا جلسة للصلح، وفي هذه الجلسة أقر الكابتن عمر جابر بالدين إلا انه لا يستطيع دفعه، وأنه مستعد للترضية بمبلغ 200 ألف جنيه، إلا أن "أ.ن" و"أ.م" رفضا العرض، وبدأ في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإقامة دعوي مطالبة بالمبلغ المستحق لهما، وحرر محضر بالواقعة بقسم أكتوبر يوم 10 إبريل.



