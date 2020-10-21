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طارق شوقي يوضح خطة زيادة أجور المعلمين.. استعدادات "التعليم" لمواجهة الموجة الثانية من كورونا.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 08:33 م
طارق شوقى
طارق شوقى
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قسم التوك شو
قال الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، إنه عندما طلب الرئيس السيسي وضع خطة لتحسين أجور العاملين ، قامت الوزارة بالفعل بعمل تصور منذ أكثر من 3 سنين وتم تنفيذه بالفعل اليوم .

أضاف طارق شوقي خلال مداخلته الهاتفية بقناة الحياة، أنه تم الوصول لتصور مشروع قانوني وأتاح اكثر من 6.5 مليار لصالح زيادة أجور المعلمين ومعاونيهم الذين وصلوا أعدادهم إلى 2.1 مليون، موضحًا أن تشكيل المعلمين من أكبر معلم إلى أصغر معلم، تبدأ من 320 جنيهًا للمعلم الأصغر حتى 475 للمعلم الخبير، والحافز لمدير المدرسة أو الوكيل يضاف للقيمة السابقة 250 جنيها.

أشار وزير التربية والتعليم، إلى أن قانون الزيادة يسمح بأنه إذا زادت الموارد تزداد قيمة الزيادة، موضحًا انه تم وضع صندوق يسمى "صندوق الرعاية الاجتماعية" مخصص فقط لحوافز للعاملين ومعاونيهم والإداريين لمن يجتهد منهم ، حيث قامت الدولة بوضع نصف مليار جنيه فيه حتى الآن. 

أوضح  طارق شوقي ، أن مصادر التمويل للصندوق كثيرة و متنوعة ويقبل الهبات والتبرعات لمصلحة السادة المعلمين، موضحًا أن  مصادر تمويل الصندوق تأتى من 5 % من قيمة مجموعات التقوية و5 %رسوم تراخيص المدارس الخاصة ورسوم مزاولة المهنة وعائد استثمار أموال الصندوق، وتطبق هذه الزيادة على التعليم العام و الأزهري فقط .
 
نوه طارق شوقي، إلى أن الوزارة وضعت خطة لأسوأ السيناريوهات لمواجهة الموجة الثانية من الكورونا إذا حدثت، موضحًا أنه تم إنشاء قنوات تعليمية بمستوى عالمي تسمى "مدرستنا من 15 من نوفمبر تغطى من الصف الأول إلى الثالث الابتدائي، ومن الأول إلى الثالث الثانوي، وعمل محاضرات على اعلى مستوى على التلفزيون ، ومنصات تليفزيونية كاملة ، لافتًا إلى أن هناك أدوات تقييم متنوعة ويتم الامتحان  الكترونيا. 

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