لمخالفة التراخيص.. إغلاق مستشفى في حملة مكبرة شرق الإسكندرية





وشن الحي حملة تفتيشية، مُشكلة من مفتشي الإدارة العامة للصيدلة، وممثلي جهاز حماية المستهلك، ومندوب الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، وأسفرت الحملة عن غلق مستشفى النخبة، الكائنة في 29 شارع 45 بحري.





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حيث تم تحريز غرفتين أدوية ومستلزمات من قِبل قسم التفتيش الصيدلي ، وتم إغلاق المستشفى بالشمع الأحمر من قِبل مندوب الغلق بإدارة رخص المحلات بالحي ، وجاري إتخاذ اللازم حيال تلك الأعمال المخالفة ، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة بنطاق الحي.





وفي سياق متصل، تمكن الحي من ضبط كافيه بشارع 45 بحرى، وآخر بطريق المعموره من مزلقان البحرية، لمخالفة قرار رئاسة مجلس الوزراء، بتقديم الشيش للرواد ، حيث تم التحفظ على الشيش المضبوطة ، وجاري إستكمال الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الأعمال المخالفة.





جاء ذلك بحضور السادة ممثلي الإدارات المعنية بالحي من إشغال الطريق ورخص المحلات ، ولازالت المتابعة جارية والحملات مستمرة ضمن الإجراءات الإحترازية والوقائية التي اتخذتها محافظة الإسكندرية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد .









يأتي هذا في ضوء توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية لضبط المخالفات ومنع التلاعب وإستغلال المواطنين .