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الصحة: نعمل على تحديث النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا.. فيديو

الأربعاء 21/أكتوبر/2020 - 10:07 م
هالة زايد
هالة زايد
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هاني حسين
قالت الدكتورة نهى عاصم مساعد وزير الصحة لشئون الأبحاث، إن كل دولة قادرة على الاستعانة بخبرائها  لوضع البروتوكول المناسب لعلاج اصابات فيروس كورونا .

وأضاف نهى عاصم في حوارها في برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، :"  نعمل على تحديث النسخة الرابعة من بروتوكول علاج فيروس كورونا ".

وتابعت نهى عاصم :" فصل الشتاء سيكون به زيادة في حالات الإصابة بالانفلونزا الموسمية العادية بالإضاف إلى فيروس كورونا ".

 وأكملت نهى عاصم:"  مصر مرت بأصعب سيناريو خاص  بفيروس كورونا ومصر تمتلك الخبرة في التعامل مع أي موجة جديدة من فيروس كورونا ولن يكون هناك قصور في أي شيء فيما يتعلق بالتعامل مع فيروس كورونا ".

وأكدت وزير الصحة لشئون الأبحاث ، أن مصر لها البروتوكول الخاص بها تبدأ بالحالة الأولى للعزل المنزلي في البدايات، والحالة الثانية تستدعى النقل للمستشفى وصولًا إلى الحالة الأخيرة ودخول المريض العناية المركزة، مضيفة أن وزارة الصحة المصرية بصدد تحديث النسخة الرابعة من البروتوكول العلاجي.

أشارت نهى عاصم، إلى أن مصر تجاوزتبأصعب السيناريوهات في مواجهة فيروس كورونا وأنها على أتم الاستعداد بالأدوية والفرق العلاجية لمواجهة الفيروس، منوهه إلى إلى أن وزارة الصحة لم تواجه أي نقص في أجهزة التنفس. 

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