القهوة والشاى.. أطعمة تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء

قدمت خبيرة التغذية الدكتورة سهام سوقية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ بعض الأطعمة التي تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء.





تعرف علي الاطعمة التى تحسن الرغبة الجنسية لدى الرجال والنساء...





الرمان :

على مر التاريخ، عُرفت هذه الفاكهة كرمز للخصوبة ومحسن للجنس،يقول الخبراء أن شرب عصير الرمان يمكن أن يعزز مزاجك ، ويحسن تدفق الدم ، ويرفع مستويات هرمون التستوستيرون، هذه كلها أشياء يمكن أن تزيد من الرغبة الجنسية.





الشوكولا الداكنة:

لا عجب أن الشوكولاتة والرومانسية يسيران جنبًا إلى جنب. يرتبط هذا الأمر بإفراز هرمون السيروتونين ، وهو هرمون يشجع على الشعور بالسعادة والرفاهية،قد يؤدي تحسين الحالة المزاجية الذي يمكن أن تجلبه الشوكولاتة إلى زيادة الدافع الجنسي أيضًا.





السبانخ:

هذه المورقة الخضراء غنية بالمغنيسيوم ، وهو معدن يمكن أن يعزز هرمون التستوستيرون، كما أنه يحتوي على الحديد ، والذي يمكن أن يساعد في الرغبة ، والرضا الجنسي ، خاصة عند النساء.





البطيخ الأحمر:

تقدم هذه الفاكهة الغنية بالعصير الكثير من الأحماض الأمينية التي تسمى سيترولين، يحولها جسمك إلى أرجينين ، وهو حمض أميني آخر يساعد على استرخاء الأوعية الدموية،يمكن أن يؤدي ذلك إلى ضخ الدم في أعضائك التناسلية بنفس الطريقة التي تعمل بها الفياجرا على علاج ضعف الانتصاب.





الأفوكادو:

هذه الفاكهة الخضراء غنية بالدهون الصحية للقلب والألياف التي يمكن أن توفر طاقة دائمة أثناء العلاقة الحميمة

يحتوي الأفوكادو أيضًا على فيتامين ب 6 ، والذي يقول الخبراء إنه يمكن أن يلعب دورًا في تخفيف أعراض الدورة الشهرية مثل التعب والانتفاخ قد يساعد كل ذلك في تسهيل دخول المرأة إلى مزاج رومانسي.





الفراولة:

غنية بفيتامين سي ، مما قد يساعد في زيادة الدافع الجنسي ، وزيادة تدفق الدم ، وتخفيف التوتر والقلق. كما أنه يساعد جسمك على إفراز المزيد من شيء يسمى الأوكسيتوسين ، والمعروف باسم هرمون "الحب" بسبب ارتباطه بالرغبة الجنسية .









القهوة والشاي:

توفر هذه المشروبات جرعة من الكافيين ، مما يعزز نظامك العصبي. هذا قد يساعد الرجال على أداء أفضل خلال العلاقة الحميمة الزوجية، قد يقلل الكافيين من فرص الإصابة بضعف الانتصاب أيضًا، تمنحك القهوة والشاي أيضًا مضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعدك في الحفاظ على صحتك.





الاسماك :