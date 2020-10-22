حال توفر مدرس شاطر ومجتهد.. وزير التعليم: من الممكن مضاعفة رواتب المعلمين

قال طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن الوزارة تهتم بالمعلم بشكل كبير وينعكس ذلك الأمر في تحسين أحوال المعلمين المالية.





وأضاف طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، " دور المعلم الآن أكثر أهمية ، ودور المعلم أصبح أكثر صعوبة ولا يوجد تعليم جيد من دون معلم جيد".





وتابع طارق شوقي "هناك خط تصاعدي لدرجات المعلمين فيما يتعلق بالرواتب، ويبدأ المعلم براتب من 2600 جنيه، ويصل إلى 5 آلاف جنيه، ولكن بعد الزيادات الأخيرة ستضاف زيادات ملحوظة في رواتب المعلمين".





وأكد طارق شوقي " نحن نخلق الفرص للمعلمين لتحسين أحوالهم والدولة حريصة على تحسين مهارات المعلم في منظومة التعليم الجديدة"، منوها بأن "رواتب المعلمين من الممكن مضاعفتها في حال توافر مدرس شاطر ومجتهد".





ولفت طارق شوقي إلى أن "الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم تقدم رسالة تقدير للمعلمين"، موضحًا "سعينا إلى توفير تعليم جيد داخل المدارس ودعم المدارس بالقنوات التليفزيونية الشارحة للحصص الدراسية".





وأكمل طارق شوقي، حديثه " القنوات التلفزيونية متاحة بالمجان للطلاب، ومن الممكن أن تسهم في استغناء الطالب عن مجموعات التقوية والدروس الخصوصية".





واستطرد طارق شوقي "المعلم الجيد وصاحب الرسالة لن ينقص من حقه، وما فعلته الدولة اليوم هو توفير 6.5 مليار جنيه للزيادات في بدلات المعلمين".





واختتم طارق شوقي "ندرك أهمية دور المعلم وأهمية استمرار تدريب المعلم وتطوير أدائه بالتوازي مع ما يحدث من تطوير في المناهج والتعليم عن بعد والعمل من خلال منصات إلكترونية، وتم وضع حافز لوكلاء المدارس".



