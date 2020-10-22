بملابس على الموضة.. رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بإطلالة جذابة.. شاهد









تألقت رضوي الشربيني في الصور بإطلالة من أختيار الإستايلست سعيد رمزي، حيث ارتدت بنطلون باللون الأسود و نسقت معه بلوزة ذا اكمام مكشوفة باللون الموف الذي لا يحمل اي نقوشات أو تطريزات.





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وانتعلت رضوي الشربيني حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الأسود، فيما اكملت إطلالتها بمجموعة من الإكسسوارات العصرية و المتناسقة مع ملابسها.





ومن الناحية الجمالية، أعتمدت رضوي الشربيني على خصلات شعرها المموج المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.



