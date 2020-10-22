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محافظات

لاستقبال أكثر من مليوني ناخب.. تجهيز 633 لجنة فرعية في الفيوم

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 10:35 ص
صدى البلد
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الفيوم - نبيل أبو السعود
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم اجتماعًا لمتابعة استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب 2020 المقرر لها يومى السبت والأحد القادمين 24و 25 من شهر أكتوبر الجاري، فضلًا عن تجهيز لجان الانتخابات وتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم في سهولة ويسر. 

حضر الاجتماع الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، والمهندس أيمن عزت سكرتير عام المحافظة المساعد، والعقيد أسامه أبوطالب مدير إدارة العمليات وشئون الخدمة بمديرية أمن الفيوم، ونائب المستشار العسكري، ورئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحي، وممثلي شركة الكهرباء، والأزهر، والكنيسة، وعدد من القيادات الأمنية، ومديري مديريات الخدمة، ورؤساء المجالس والمدن.


خلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم على أن المشاركة في الانتخابات حق دستوري مهم لجميع المواطنين، لافتًا إلى أن أبناء الفيوم كان لهم دور إيجابي ومشاركة فاعلة بالاستحقاقات الدستورية السابقة، مما يعبر عن وعي المواطن الفيومي في التعبير عن رأيه بحرية مطلقة. 

أوضح المحافظ أنه تم تجهيز 633 لجنة فرعية موزعين على 284 مقرًا انتخابيًا بجميع مراكز وقرى المحافظة، لإستقبال 2 مليون و9 ألاف و229 ناخبًا، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة.

 
وشدد محافظ الفيوم على التنسيق المتبادل بين الجهازين التنفيذي والأمني، لمراجعة المقرات الإنتخابية، لتوفير الأجواء المناسبة للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بشكل ميسور وتأمين اللجان الإنتخابية، فضلًا عن توفير الكراسي المتحركة لكبار السن للوصول إلى لجان الانتخابات دون تعب، مؤكدًا الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وصرح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظ الفيوم أنه تم خلال الإجتماع، استعراض خطة كل قطاع من القطاعات خلال فترة الانتخابات، كما استمع المحافظ الى استعدادات مديرية الأمن، والصحة والإسعاف والتربية والتعليم والأزهر ومجالس المدن لإدارة العملية الإنتخابية، ووجه محافظ الفيوم رؤساء المجالس والمدن بتكثيف أعمال النظافة بمناطق مقرات اللجان الانتخابية، بجانب أعمال التعقيم والتطهير والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية للمواطنين، وكذا اتخاذ كافة الوسائل والسبل للوقاية من العدوى بفيروس كورونا خلال عمليات الانتخاب.

ووجه المحافظ بتوفير مجموعات شبابية لتنظيم الناخبين من الشباب والرياضة، حيث أوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة بمشاركة 1584 شاب من مراكز الشباب والرياضة ومبادرة شباب يدير شباب، بتوجيه وإرشاد الناخبين وتوعيتهم بالمشاركة في الإنتخابات، مع المحافظة على التباعد المجتمعي بين الناخبين، فضلًا عن دور مسئولي التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة والرائدات الريفيات لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة في الإنتخابات والإدلاء بأصواتهم بحرية.

وأكد محافظ الفيوم على دور رجال الدين من الأزهر والأوقاف والكنيسة، في توعية المواطنين وحثهم على المشاركة الإيجابية، والعمل بروح الفريق الواحد خلال أيام الانتخابات وما قبلها، لظهور محافظة الفيوم في هذا العرس الديمقراطي بالصورة اللائقة المعهودة عنها.

كما راجع المحافظ مع وكيل وزارة الصحة ومدير اسعاف الفيوم تواجد الأطقم الطبية وتمركزات سيارات الإسعاف لمواجهة أية حالة طارئة مع سرعة إخلائها ونقلها للمستشفيات مع التأكيد على العزل الكامل لمصابي فيروس كورونا، وتوفير أجهزة الكشف الحراري أمام كل مقر إنتخابي، مؤكدًا على مسئولي الكهرباء بتأمين التيار الكهربي بمقرات اللجان، وتوفير مولدات كهرباء "الديزل" إضافية بموقع اللجان العامة بكل دائرة.

وأكد المحافظ على التنسيق الكامل بين غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ومختلف غرف العمليات الفرعية بمجالس المدن ومديريات الخمة، لتلقى أية شكوى والعمل على حلها بشكل فوري.

كما وجه محافظ الفيوم بتوفير مياه الشرب النقية بالأماكن ذات مناسيب الضغوط المنخفظة بالمناطق النائية، بواسطة سيارات مياه الشرب، مؤكدًا على مسئولي التموين بزيادة حصص الدقيق لتوفير الخبز اللازم خلال فترة الانتخابات.

وفي نهاية الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على نقل الصورة الديمقراطية الحضارية لكل دول العالم، من خلال المشاركة الإيجابية في التصويت بكل حرية بانتخابات مجلس النواب 2020 وتأكيد دور مصر القوى والواضح والمؤثر أمام جميع الدول، كما استمع المحافظ لبعض الاستفسارات من قبل مسئولي الجهاز التنفيذى وناقشها معهم ووضع الآليات المناسبة لتجاوزها.

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