محافظ القليوبية يتفقد مدينتي بنها وشبرا الخيمة لمتابعة النظافة والإشغالات ..صور



واختتم محافظ القليوبية جولته بحي شرق شبرا الخيمة لمتابعة مستجدات الأعمال بتطوير محور شركات البترول بدءا من نزلة الخصوص وحتى تقاطع كوبري مسطرد مع حي المطرية بالقاهرة بالإضافة إلى تطوير الشوارع الجانبية بعزبة أفندينا لخلق محاور مرورية بديلة لتخفيف الضغط المروري وحل مشكلة التكدسات المرورية بالمنطقة وتحويلها إلى منطقة حضارية منظمة ذات طابع جمالي مميز وتصل تكلفة المشروع أكثر من 100 مليون جنيه.



وتابع المحافظ، الجولة بمدينة شبرا الخيمة بحي غرب حيث تفقد المحافظ ميدان المؤسسة ووجه بضرورة المتابعة الجيدة لمنع أي إشغالات أو باعة جائلين بالميدان كما وجه المحافظ مسئولي المرور باستمرار العمل على تحقيق السيولة المرورية وعدم السماح بالانتظار الخاطئ للسيارات.وتابع المحافظ جولته بتفقد شارع أحمد عرابي بعد القيام بحملة مكبرة من قبل الحي لازالة الإشغالات والباعة الجائلين ووجه المحافظ بالمتابعة الجيدة حتى لايعود الباعة الجائلون مرة أخرى كما تفقد المحافظ أيضا شارع 135 بحي شرق شبرا الخيمة ووجه برفع القمامة وزيادة عدد الصناديق لعدم إتاحة الفرصة للمواطنين بالقاء القمامة بالشوارع.