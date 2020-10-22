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أخبار العالم

بعد زيادة قياسية.. تحذير خطير من وضع كورونا في ألمانيا وفرصة لـ السيطرة على الوباء

الخميس 22/أكتوبر/2020 - 12:05 م
تحذير خطير من وضع
تحذير خطير من وضع كورونا في ألمانيا وفرصة لـ السيطرة على الو
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دعاء أبوهشيمة
حذر معهد روبرت كوخ الألماني، اليوم الخميس، من خطورة وضع وباء كورونا في ألمانيا، وذلك بعد ارتفاع قياسي شهدته البلاد، لأول مرة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانيةن أعلن رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية، اليوم الخميس، أنّ ألمانيا تواجه ارتفاعًا 
"خطيرًا للغاية" في عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد، فيما سجلت البلاد أكثر من 11 ألف إصابة جديدة، في حصيلة يومية قياسية.

وقال لوثار فيلر إنه لا يزال من الممكن السيطرة على الفيروس من خلال "الامتثال المنهجي للتدابير المشددة"، مضيفا أن "الوضع العام أصبح خطيرًا جدًا".

وسجلت ألمانيا اليوم، الخميس، زيادة قياسية في عدد الإصابات اليومية المسجلة بفيروس كورونا حيث سجلت 11287 حالة ليصل إجمالي عدد الحالات في البلاد إلى 392049 .

وكشفت البيانات تسجيل 30 حالة وفاة جديدة مما يرفع العدد الإجمالي إلى 9905 حالة.

وفرضت السلطات الألمانية في العاصمة برلين، الثلاثاء، الارتداء الإجباري للكمامات في الأسواق والطوابير في مناطق معينة بالعاصمة برلين.

وبحسب وكالة "رويترز" فإن السلطات المحلية في العاصمة لم تلجأ لفرض الإغلاق العام في المدينة مجددًا للحد من انتشار الفيروس القاتل.

ودعا عمدة برلين، مايكل مولر، المواطنين إلى الالتزام بالقواعد الجديدة، لتجنب إعادة فرض قيود كورونا الصارمة مرة أخرى.

وأضاف: "نحن قلقون حيال الوضع بعد الإغلاق العام. لم يعد لدى السياسيين العديد من الخيارات لاعتماد التدابير التي تحول دون وقوع ذلك (موجة أخرى)".

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