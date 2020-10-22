التعليم لـ الطلاب الخائفين من كورونا: يا تأجلوا السنة يا تحولوا منازل يا تنزلوا المدرسة من غير قلق.. شوقي: هذه الاختيارات متاحة للدارسين بالمدارس الحكومية.. ولم نبلغ رسميا بوجود حالات حتى الان

* الحضور في المدارس بالضوابط المعلنة بالنظام التبادلي مع الالتزام بالضوابط (أيام في المدرسة وأيام في المنزل).

* تقديم طلب بتأجيل السنة الدراسية بالكامل للطالب للعام القادم (تضييع عام دراسي على الطالب برغبته هو وأسرته) ولن يتم اعتبار هذا العام عام رسوب

* تقديم طلب بتحويل الطالب للدراسة هذا العام بنظام المنازل هذا العام فقط (على ان يعلم الطالب نفسه بطريقته)





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وأوضح وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن هذه الاختيارات متاحة لطلاب المدارس الحكومية والرسمية فقط وليس لطلاب المدارس الخاصة ، لان المدارس الخاصة لها وضع مختلف.





وقال وزير التربية والتعليم : هدفنا الكف عن الجدل الدائر بخصوص "خايفين ننزل ولادنا المدارس عشان كورونا"





ونفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، ورود أي بلاغات رسمية لوزارة التربية والتعليم ، تفيد بظهور اي حالات اشتباه بالاصابة بكورونا في احدى مدارس المنوفية .





وقال الدكتور طارق شوقي، إن الوزارة وضعت خطة لاستمرار عملية التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، عن طريق العمل على تقليل الكثافة بإعادة توزيع الحصص وتعدد مصادر التعلم دون التأثير على المحتوى الأكاديمي المفترض تحصيله مع نهاية العام الدراسي.

وأضاف شوقي، أنه تم توزيع أجهزة حرارية على المدارس لقياس درجات حرارة الطلاب يوميًا، فضلًا عن توفير أماكن عزل داخل المدارس في حالة شعور أحد الطلاب بالإعياء ويتم التنسيق في ذلك الأمر مع وزارة الصحة.

وأعلن وزير التربية والتعليم عن إنشاء منصة جديدة باسم "منصة التعليم المصري" وهي منصة موجهة للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، مشيرًا إلى أن الهدف منها هو توفير دليل لأولياء الأمور والطلاب والمعلمين للتعامل مع المنصات الرقمية العديدة التي أتاحتها الوزارة، ويضم معلومات عن كافة مصادر التعلم.

وتابع: "كما تم إنشاء مركز إلكتروني لتلقي الشكاوى والطلبات عبر خدمة الواتس آب والطلبات من 9 صباحًا إلى 5 مساءًا عبر الرقم 01148970610، وسيتم الرد والتفاعل من خلال قيادات الوزارة مع جميع الشكاوى".

وتطرق الوزير للحديث حول القنوات التعليمية والتي سيتم اطلاقها رسميًا يوم الأحد 18 أكتوبر تحت اسم "مدرستنا" عبر تردد 12303- الاستقطاب أفقي - معدل الترميز 27500 - معامل تصحيح الخطأ 5/6، وسيتم الإعلان عن جدول البث للطلاب، عبر "منصة التعليم المصري" فضلًا عن طباعته وتوزيعه على الطلاب في المدارس.

وأعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، عن أنه تم الاتفاق مع شركة مايكروسوفت على إتاحة بريد الكتروني موحد لكل طلاب المراحل التعليمية للدخول على جميع المنصات التي سيتم إتاحتها من قبل الوزارة، فضلًا عن توفير برامج Microsoft office مجانًا لـ20 مليون طالب للتدريب على أدوات سوق العمل، وهو ما يمثل تطور مهم في طريقنا للتحول الرقمي، ويمكن للطالب الحصول على البريد عن طريق الرقم القومي وكود الطالب.

وتحدث وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن منصة المناهج الرقمية للمرحلة الثانوية HTTP://lms.ekb.eg وهي منصة تضم مصادر تعلم رقمية عديدة لطلاب المرحلة الثانوية، فضلًا عن إضافة مواد باللغة الفرنسية عبر المنصة، ويتم تحديث المنصة بصفة مستمرة، كما تم تزويدها بالكتب الدراسية.

كما تحدث الدكتور طارق شوقي، عن مكتبة الدروس الإلكترونية التفاعلية والتي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن إطلاق قناة تلفزيونية تعليمية لطلاب الثانوية العامة، وأخرى لطلاب التعليم الفني.

وتحدث الوزير عن المنصات الإلكترونية المختلفة والتي أطلقتها الوزارة لخدمة أبنائنا الطلاب ومساعدتهم في التعلم في ظل انتشار فيروس كورونا، وهي: "نظام إدارة التعلم LMS.EKB.EG ، مع إتاحة العديد من الوسائل المساعدة مثل: "القنوات التلفزيونية التعليمية، منصة البث المباشر للحصص الافتراضية، المكتبة الإلكترونية study.ekb.eg ، منصة إدمودو Edmodo.org ، ومكتبة الدروس الإلكترونية، وبرنامج أسأل المعلم، والكتب التفاعلية الإلكترونية".

وعلى جانب آخر .. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابًا إلى المديريات التعليمية بشأن وضع ضوابط لتواجد أولياء أمور الطلاب خلال اليوم الدراسي، وذلك للحفاظ على الصحة العامة وفي إطار تطبيق الإجراءات الاحترازية.

ووجهت وزارة التربية والتعليم بضرورة تخصيص مواعيد وأماكن محددة لاستقبال أولياء الأمور لتلقي طلباتهم واستفساراتهم، وتكليف مديري المدارس بإعداد ملصقات توعية توضع بمكان ظاهر على الأبواب الخارجية للمدرسة بشأن الإجراءات الاحترازية لعدم انتشار الأمراض المعدية والتي من بينها الحد من التجمعات.

كما وجهت الوزارة فتح أبواب المدارس أمام الطلاب وعدم تكدسهم للحد من التجمعات، وتكليف أحد العاملين بالمدرسة بتقديم النصح والإرشاد لأولياء الأمور بعدم تجمعهم للحفاظ على الصحة العامة.

وتناشد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أولياء أمور الطلاب بعدم التكدس أمام أبواب المدارس للحفاظ على الصحة العامة منعًا لانتشار فيروس كورونا، واتباع الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.





كما وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية، بتكليف موجهي المواد الدراسية والأنشطة المختلفة بوضع آليات خطة تعريف الطلاب بالإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية وكذلك توعية الطلاب بالمخاطر التي تحيط بنا وكيفية التصدي له.





يأتي ذلك بهدف تنمية روح الولاء والانتماء للوطن لدى جميع طلاب المدارس المصرية .





وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، في خطابها للمديريات التعليمية، 3 محاور لتنمية روح الولاء والانتماء لدى أبنائنا الطلاب، وهي: "الإنجازات القومية خلال الخمس سنوات الماضية، وكيفية مجابهة الإعلام المغرض، والمخاطر الدولية التي تحيط بنا".



